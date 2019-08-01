Развал-схождение: главное, найти хорошего мастера

Не покупайтесь на дешевизну. Качество стоит денег.

По мнению бердского мастера автосервиса Виктора Николаева, развал-схождение обеспечит устойчивость авто на дороге и долговечность шин.

Развал-схождение — это сход-развал колес. Вертикальный угол наклона колеса по отношению к дороге — развал. Если колесо с наклоном внутрь — это отрицательный развал, наружу — положительный.

Схождение — это отклонение в горизонтальной плоскости.

Для одних машин требуется развал-схождение только передних колес, для других проводится процедура на все колеса. Каждый автомобиль индивидуален, и в зависимости от марки специалист устанавливает объем мероприятия.

Когда делать

Автомобиль — живой организм. Параметры развал-схождения зависят от состояния резины, давления в шинах, состояния ходовой части.

Через каждые 20 тысяч километров пробега заезжайте в автосервис на плановую проверку авто.

Если вы попали в яму и помяли колесный диск, проверьте развал-схождение.

Из-за плохих дорог диски легко деформируются и теряют внешний вид. Это сказывается на биении колеса. Поврежденный диск либо исправят на станке, либо заменят.

В специальных мастерских вашему диску восстановят геометрию, вернут былую красоту и добавят защиты от внешних факторов.

Вы можете покрасить как часть поверхности, так и весь диск полностью.

Порошковая краска более износостойкая, акриловая дает яркий, насыщенный цвет.

Важно!

В идеале раз в год проверять машину на СТО. Следите не только за исправностью автомобиля, но и за его чистотой.

После проведения работ с подвеской (замена рулевых тяг и рычагов) рекомендуется проверять развал-схождение.

Послушная моя

— На неисправной машине вы не уверены в себе на дороге, — отмечает Виктор Васильевич. — По сухому асфальту едете стабильно, а на мокрой или скользкой поверхности машина «плавает» из стороны в сторону. По трассе невозможно ехать — её может выкинуть из колеи на встречку. В какую сторону наклон дороги, туда машина будет «плыть». После СТО ваша машина будет более стабильна и предсказуема в управлении. Вы защитите себя и свой автомобиль от заносов, что немаловажно, особенно в зимнее время.

Сэкономите на шинах

Если углы неправильно выставлены, можно резину новую по городу довести до лысой за 1000 километров. Чрезмерно положительное или отрицательное схождение вызывает повышенное истирание покрышек. При правильном развал-схождении шины будут изнашиваться равномерно. У каждого автомобиля свои особенности. Есть марки, у которых изнашиваются быстрее передние колеса, у других — задние. Это зависит от привода.

Главное, найти хорошего мастера

Развал-схождение специалисты автосервиса проводят на специальном оборудовании с помощью оптической системы и компьютера. Процедура занимает от 10 минут до получаса.

— Какая бы ни была суперсовременная техника, главное — мастер, — убежден специалист. — Только профессионал заметит и грамотно устранит неполадку.

Некоторые, пытаясь сэкономить, обращаются туда, где дешевле.

После непрофессионального развал-схождения руль может быть не в нулевой точке.

Это как с хлебом. Один может пролежать неделю и быть свежим, другой- через день в плесени. Не покупайтесь на дешевизну. Качество стоит денег.

Перед СТО желательно проверить геометрию диска на станции шиномонтажа.