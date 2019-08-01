В $5,2 млрд оценил сумму ущерба «Нафтогаз» от потери активов в Крыму

Трибунал заявил, что Россия нарушила ряд положений соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы. Он вынесет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года.

Ранее предприятия группы подали иск в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» оценил в $5,2 млрд сумму ущерба от потери оставшихся в Крыму активов компании. Об этом в среду сообщила пресс-служба НАК.

«Предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы НАК в Крыму. «Нафтогаз» просит Трибунал обязать РФ выплатить в пользу истцов $5,2 млрд», — отмечается в пресс-релизе.

По данным компании, Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года.

Ранее Трибунал заявил, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы «Нафтогаз» в Крыму. Поскольку Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

«Нафтогаз Украины» инициировал арбитражное производство против РФ в октябре 2016 года на основании соглашения правительствами Украины и России «О поощрении и взаимной защите инвестиций».

Арбитраж против Российской Федерации начат по совместному заявлению НАК и шести предприятий группы — «Чорноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Газ Украины».

Постоянная палата третейского суда в Гааге выполняет функции регистратора и администрирует арбитражные производства.

Источник: ТАСС