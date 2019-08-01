Мечтает сыграть Маргариту Булгакова 100-бальница по ЕГЭ из Бердска

Анастасии Балаевой было бы «интересно стать ведьмой и полетать на метле». Чтобы подтвердить свою золотую медаль, девушка не гуляла с подругами и не ходила в кино, а читала книги по 5000 страниц за лето.



Готовясь к ЕГЭ, Анастасия Балаева занималась по 5-6 часов в будни и в выходные дни

Выпускница школы №1 Анастасия Балаева — одна из двух в Бердске, получившая высший балл по ЕГЭ по русскому языку. Многократная победительница олимпиад награждена медалью министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы». Она призналась «Курьер.Среда.Бердск», что не ожидала, получить высший балл по русскому языку. Думала, наивысший результат у нее будет по истории, за которую она получила 91 балл.

— Я переживала за ЕГЭ, потому что мне как медалистке нужно было подтвердить знания, сдав экзамен не ниже чем на 70 баллов. Я открываю интернет и вижу: У меня 100 баллов! Не поверив своим глазам, просмотрела результат еще несколько раз, — вспоминает выпускница.

Счастливая бердчанка тут же позвонила родителям, классному руководителю — учителю русского языка и литературы.

— Моя победа — это заслуга Ларисы Москвиной. Я не занималась дополнительно по русскому языку, для получения высшего балла мне хватило школьных знаний. За что ей огромное спасибо! Я благодарна всему педагогическому составу, где каждый учитель — профессионал своего дела. Если бы педагоги так правильно и интересно не преподавали свои предметы, то наша первая школа не стала бы рекордсменом по числу медалистов. Они верили в нас и поддерживали, — признается медалистка.

100-бальница, для получения высокого результата по ЕГЭ советует будущим выпускникам не лениться и читать как можно больше книг.

— Какого-то суперсекрета у меня нет. Самое главное — учиться, выполнять все домашние задания. Я набрала 100 баллов по русскому языку, потому что с пяти лет много читала. Список литературы на лето я прочитывала на 100%, в старших классах — это более 5000 страниц. Ребята, если вы ходите получить 100 баллов по русскому языку,- больше читайте! Книги развивают воображение и повышают грамотность, — советует отличница.

Я почти не гуляла с подружками, не ходила в кино

Девушка предпочитает историческую и мистическую литературу. Одна из последних прочитанных книг Брэма Стокера «Дракула». В числе любимых — «Мастер и Маргарита»:

— Было бы здорово сыграть в кино Маргариту — загадочную женщину с необычной судьбой. Интересно стать ведьмой и полетать на метле снова молодой.

К ЕГЭ Анастасия стала готовиться с августа 2018 года. Занималась по 5-6 часов в будни и в выходные дни. По истории, обществознанию и английскому языку ходила к репетитору. Позволяла себе отдыхать только в каникулы.

— Я почти не гуляла с подружками, не ходила в кино. Но старалась проходить 10000 шагов ежедневно и каждое утро начинала с зарядки. Все время в учебе. У меня была мечта поступить с Казанский университет на факультет международных отношений и я ее осуществила. Я буду учится на бюджетном отделении в одном из красивейших городов.

Девушка надеется, что через 11 лет она, закончив университет с красным дипломом, найдет высокооплачиваемую работу в центральной России.