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Получить пенсионные накопления умершего родственника можно наличными в Бердске

09:00 01.08.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Получить накопления можно, если умершему не была оформлена единовременная выплата средств пенсионных накоплений и он относится к возрастной категории, у которых они были сформированы.

Получить пенсионные накопления умершего родственника можно наличными в Бердске
Получить пенсионные накопления могут родственники умершего

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание

Получить пенсионные накопления умершего родственника можно наличными в Бердске

Получить пенсионные накопления умершего родственника можно наличными в БердскеПохоронили. Установили крест. А когда ставить памятник?Ещё 19 новостей

Когда умирает близкий человек, родственники сталкиваются с разными хлопотами. Многие задаются вопросом, можно ли получить пенсионные накопления умершего родственника? Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова, получить средства пенсионных накоплений можно, если умершему гражданину не была оформлена единовременная выплата средств пенсионных накоплений и он относится к возрастной категории, у кого были сформированы указанные средства.

В соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ от 15.12.2007г. пенсионные накопления формируются у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года рождения и моложе. Правопреемники этой категории граждан имеют право получить средства их пенсионных накоплений обратившись с заявлением в территориальный орган ПФР или в Негосударственный пенсионный фонд, в случае перевода в него средств в доверительное управление.

Необходимо обратить внимание, что у женщин с 1957 по 1966 года рождения и у мужчин с 1953 по 1966 года рождения денежные средства на накопительную часть трудовой пенсии поступали в размере 2% от официальной заработной платы только в период с 2002 по 2004 года.

Кто может получить?

Правопреемники первой очереди — супруги, дети, родители.

Важно!
За получением средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо обратиться не позднее шести месяцев после смерти застрахованного лица. Если правопреемники обратились позже указанного срока, то они могут восстановить пропущенный срок в судебном порядке.

На получение средств пенсионных накоплений умершего гражданина могут претендовать все обратившиеся родственники, в результате средства распределяются между всеми правопреемниками в равных долях. Исключением являются случаи, когда гражданин при жизни подал в Пенсионный фонд РФ заявление о распределении средств пенсионных накоплений, с указанием в нем конкретных правопреемников и определением между ними долей.

Куда обращаться?
За этой выплатой можно обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда, независимо от того, где умер застрахованный и где проживает правопреемник.

Документы, которые необходимо предоставить:

Свидетельство о смерти
Свидетельство о родстве
Паспорт обратившегося лица
Банковские реквизиты для перечисления средств

На 1 июля 2019 года в Бердске проживают 32552 пенсионера, а застрахованных лиц — 83 628 человек.

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