Лишь 13% россиянок считают себя красивыми

Зато умными — почти втрое больше, а каждая пятая назвала себя интересной личностью.

Опрос проходил среди 14 419 пользователей проекта «Леди Mail.ru»

Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными — почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным опроса, 13% российских женщин могут назвать себя красивыми, еще столько же считают свою внешность среднестатистической, а 19% выбрали вариант «обычная». Треть дам (31%) отметили свой ум, каждая пятая назвала себя интересной личностью.

«На вопрос, чем в своей внешности девушки недовольны больше всего, треть (32%) отметили вес, 20% — зубы и еще 19% не нравится вся фигура. Что касается своих любимых черт, 24% ответили, что им нравится их рост, 23% гордятся своим силуэтом и 21% — волосами», — следует из результатов.

Также, выяснили исследователи, несмотря на то, что 20% женщин все же довольны своей внешностью, 13% опрошенных не выходят на улицу без макияжа.

Опрос проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 пользователей проекта «Леди Mail.ru», возраст респондентов — 18-55 лет, география — Россия.

Источник: РИА Новости