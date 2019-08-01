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Пресекать несанкционированные акции в преддверии выборов потребовала Генпрокуратура

08:30 01.08.2019 Фото: flickr
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Александр Буксман подчеркнул, что следует своевременно реагировать на нарушения избирательных прав граждан.

Пресекать несанкционированные акции в преддверии выборов потребовала Генпрокуратура
29 июля, в столичные суды поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных из-за протестов

Прокуроры должны жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, заявил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Выступая на коллегии ведомства, он заявил, что последние события в Москве говорят о необходимости скорректировать надзор при проведении единого дня голосования.

Он также подчеркнул, что следует своевременно реагировать на нарушения избирательных прав граждан.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы в течение дня проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. В понедельник, 29 июля, в столичные суды поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных из-за протестов.

Источник: Интерфакс

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