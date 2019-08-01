Йога: восемь ступеней к гармонии

Современная йога, подстраиваясь под ускоренный темп жизни западного общества, почти потеряла свою духовную часть. Условно ее можно разделить на классическую йогу и фитнес-йогу.

Сейчас можно встретить группы йоги для похудения, йоги для беременных, йоги по возрастным категориям, по влиянию на состояние систем органов и многие другие

Йога: путь гармонии

Четыре года подряд большинство стран мира отмечают Международный день йоги. В 2015 году премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением посвятить учению йоги 21 июня – с целью просвещения населения различных стран мира об учении, в основе которого лежат принципы сохранения физического и духовного здоровья человека

Дата праздника выбрана не случайно. На этот день приходится важное событие в астрологическом календаре, которому во многих цивилизациях и культурах отводилась магическая роль. День летнего солнцестояния отождествляется со временем, когда человек при помощи духовных и физических практик может накапливать полезную энергию, а также эффективно ее использовать.

Корни наследия

Йога в буквальном смысле означает «связь», «гармония», «упражнение». Йога это одно из направлений индуизма и буддизма, соединяющее в себе духовные и физические практики, с целью достижения наивысшего духовного и физического здоровья личности.

История йоги начинается в Древней Индии, примерно VII-IX века до нашей эры. Первым автором учения считают мудреца Патанджали, рукописи которого взяли за основу восьмиступенчатой йоги.

В конце ХХ века практика йоги начала свой активный путь кочевания с Востока на Запад, претерпевая ряд адаптационных изменений и упрощений. Метаморфозы, которые произошли с учением, помогли миру Запада понять и принять в свой образ жизни йогу. Но при этом, сохранив классические основы древней культуры.

Классическая основа учения

Как и в любом учении, прохождение всех ступеней учит человека мирному и гармоничному существованию с самим собой и с обществом.

В йоге, прежде чем приступать к физическим практикам – асанам, положено пройти две первые ступени, которые воспитывают в личности этически-нравственные понятия.

Так первая ступень – Яма – включает в себя 5 принципов-ограничений:

отказ от насилия;

отказ ото лжи;

отказ от воровства;

отказ от излишеств (от накопительства);

отказ от чувственности.

К моменту второй ступени человек очистил свой разум и готов принимать накапливать энергию. Нияма содержит в себе 5 принципов-наставлений, которые учат приумножать положительную энергию, ценить и не тратить ее попусту.

Физические упражнения на третьей ступени называют Асанами.

Пранаяма – система дыхательных упражнений. После физической активности на четвертой ступени успокаивается тело и сознание. Происходит накопление энергии.

На этапе Пратьяхара происходит абстрагирование разума от «лишних» мыслей (воспоминаний, сожалений). Это попытки взять под контроль свои эмоции.

И после того, как человеку удается отсеять свой «мысленный мусор» и почувствовать себя в настоящем времени, он переходит к шестой ступени – Дхарана или удержание внимания на одном предмете или мысли. А длительное пребывание в состоянии Дхарана, ведет личность к созерцанию или седьмой ступени йоги – Дхьяне. Восьмая ступень Самадха – это состояние сверхсознания, освобождение от гнетущих мыслей и беспокойного ума.

Йога в наши дни

Современная йога, подстраиваясь под ускоренный темп жизни западного общества, почти потеряла свою духовную часть. Условно ее можно разделить на классическую йогу и фитнес-йогу. Фитнес-йога подразумевает очищение разума и освобождение от мирских забот путем статических упражнений – асан, больше напоминающих растяжку. Изобилие фитнес направлений диктуют свои правила для развития йоги. Сейчас можно встретить группы йоги для похудения, йоги для беременных, йоги по возрастным категориям, по влиянию на состояние систем органов и многие другие. Центры классической йоги в городах встречаются реже, но именно там можно пройти «курс молодого бойца» с этическими, духовными и физическими основами йоги. Научиться противостоять давлению ускоренного образа жизни и научиться проживать каждый день здесь и сейчас.

Йога – уникальное учение среди всех культур мира, которое охватывает несколько сторон развития индивида, совершенствуя его физическое и духовное начало.

Если вы еще не занимаетесь – самое время изменить это и начать. Чтобы познать себя через йогу, а также очистить свое тело и дух, сейчас не нужно ехать в Индию или в западные страны. Великолепные современные центы йоги есть у нас прямо под боком – и в Бердске, и в Новосибирске. Оценить качество услуги поможет бесплатное пробное занятие – вы сможете самостоятельно позаниматься со своим будущим наставником и оценить – подходите ли вы друг другу.