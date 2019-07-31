Остался на лето: с «академической задолженностью» поможет справиться репетитор

Нередко в результате индивидуальных занятий ребенок в корне меняет свое мнение по поводу «нелюбимого» урока, как только из отстающих переходит в успевающие.

Школьники с так называемой «академической задолженностью» переводятся в следующий класс условно: тот предмет, по которому выставлена неудовлетворительная оценка нужно будет пересдать.

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Нередко родители берутся сами подтянуть ребенка по программе. И часто сталкиваются с целым рядом трудностей. Физика, химия, математика – предметы сложные, у взрослого, давно окончившего школу, может уйти уйма времени на то, чтобы самому разобраться с заданиями, и не факт, что получится правильно объяснить материал. Да и помочь ребенку с английским, если родители учили немецкий, вряд ли возможно.

Опытный же репетитор имеет многолетний опыт преподавания, отлично знает требования школьной программы. Кроме того, за годы работы подготовлены десятки дополнительных упражнений по каждой теме, и специалист использует на занятиях не только учебник, но и собственные разработки. Это позволяет сделать занятия интересными, эффективными и проводить обучение с учетом потребностей конкретного обучающегося. Специалист обеспечит системный подход: протестировав ребенка, репетитор сможет определить сколько занятий необходимо для ликвидации отставания по предмету, составит план курса, отвечающего целям ученика.

Еще один немаловажный момент: для родителей естественно очень эмоционально воспринимать успехи или наоборот неудачи своих детей.

Если прогресс в освоении знаний ребенком медленный, не всем родителям удается сохранить спокойную доброжелательную рабочую атмосферу во время совместных занятий. А ученик в таком случае нередко чувствует себя зажато, боится огорчить маму или папу, опасается сделать ошибку или задать дополнительный вопрос.

Для репетитора же – это стандартная рабочая ситуация. На замечания от приглашенного учителя ребенок реагирует гораздо спокойнее, чем на критику от близких родственников. Поручить обучение специалисту во многих случаях психологически гораздо комфортнее и это безусловно экономит родительское время и силы.

Плюсы занятий с репетитором

Прежде всего, очень важно, что во время индивидуального занятия все внимание педагога принадлежит только ребенку. В школьном классе учителю приходится ориентироваться на некоего «среднего» ученика и средний темп прохождения материала. Репетитор имеет возможность посвятить теме, которая вызывает наибольшие сложности, столько времени, сколько нужно. Может повторить объяснение, предложить дополнительные задания. Есть дети, которым в силу особенностей характера тяжело дается пребывание в коллективе. Они сильно отвлекаются, испытывают проблемы с дисциплиной, плохо сосредотачиваются на объяснениях учителя. Во время индивидуального занятия никто и ничто не мешает ребенку сконцентрироваться на учебе.

Не секрет, что отставание по предмету в школе нередко неблагоприятно сказывается на самооценке ученика.

На уроке он чувствует себя неуверенно, боится, что учитель спросит его, вызовет к доске, опасается насмешливых высказываний одноклассников в свой адрес. Занятия с репетитором способствуют тому, что к ребенку вернется уверенность в собственных силах. Хороший специалист сможет заинтересовать школьника предметом и мотивировать его к учебе. Нередко в результате индивидуальных занятий ребенок в корне меняет свое мнение по поводу «нелюбимого» урока, как только из отстающих переходит в успевающие. А еще репетитор научит ребенка планировать свое время, что немаловажно для успехов в учебе и качественного освоения школьной программы. Родители сами выбирают, как будет организовано обучение. Им может быть удобно привозить ребенка на занятия, или нередко репетитор сам приходит на дом, что бывает комфортнее и позволяет сэкономить время. Возможно проведение занятий один или несколько, чаще всего 2 – 3 раза в неделю, по будням или по выходным, в утреннее, дневное и вечернее время. Репетитор постоянно находится на связи, информирует родителей о том, как идут занятия, что получается, а что пока не очень, ориентирован на быстрое эффективное решение возникающих вопросов.

Хотя и кажется, что три летних месяца – это много времени, затягивать с обращением к специалисту не следует. Систематическое восполнение пробелов в знаниях быстро даст о себе знать. Чем раньше начать решать проблемы с учебой, тем скорее будет достигнут положительный результат.