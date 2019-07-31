Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска

20:48
31.07.2019
Фото: читателей
Вокруг дома собралась толпа зевак. Хозяин смотрел на полыхающий домашний очаг. Дом оборудован газом. Жертв нет.
31 июля около 19.00 загорелся дом 18 по ул. Фестивальной в поселке Новом.
На место прибыли пожарные. Полицейские оцепили территорию от зевак, коих собралось очень много.
В дом проведен газ. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Владелец дом наблюдал, как огонь уничтожает дом.
Фото и видео прислали в редакцию очевидцы.
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От редакции
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