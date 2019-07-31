Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска

Вокруг дома собралась толпа зевак. Хозяин смотрел на полыхающий домашний очаг. Дом оборудован газом. Жертв нет.

Дом сгорел в Новом поселке

31 июля около 19.00 загорелся дом 18 по ул. Фестивальной в поселке Новом.

На место прибыли пожарные. Полицейские оцепили территорию от зевак, коих собралось очень много.

В дом проведен газ. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Владелец дом наблюдал, как огонь уничтожает дом.

Фото и видео прислали в редакцию очевидцы.



Пожарные приехали быстро

Все, что осталось от дома на БАМе