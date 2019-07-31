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Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска

20:48 31.07.2019 Фото: читателей
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Вокруг дома собралась толпа зевак. Хозяин смотрел на полыхающий домашний очаг. Дом оборудован газом. Жертв нет.

Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска
Дом сгорел в Новом поселке

31 июля около 19.00 загорелся дом 18 по ул. Фестивальной в поселке Новом.

На место прибыли пожарные. Полицейские оцепили территорию от зевак, коих собралось очень много.

В дом проведен газ. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Владелец дом наблюдал, как огонь уничтожает дом.

Фото и видео прислали в редакцию очевидцы.

Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска

Пожарные приехали быстро

Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска

Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска

Все, что осталось от дома на БАМе

Сгорел дом на Фестивальной в Новом поселке Бердска

Пожарные долго проливали сгоревший дом

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От редакции

Будьте осторожны с огнем!

Аноним, 31 июля 2019 22:31
Живу на БАМе, сама все видела, причиной стала неосторожность, там было трое подростков, родители прибыли позже, ребята парились в бане, и решили искупаться в бассейне, в тот момент баня была пуста, скорее всего не закрыли заслонку от печки.

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