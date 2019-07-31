Транспортный коллапс: в пробку встала из-за нового светофора ул. Лунная в Бердске

Светофор включили вечером 31 июля. И тут же автомобилисты снизили скорость почти до нуля из-за огромной пробки.

Светофор включили 31 июля на ул. Лунной в Бердске

Под вечер сегодня, 31 июля, включили новые светофоры, установленные на ул. Лунной в Бердске в ходе реконструкции улицы по программе «Безопасные и качественные дороги». И тут же дорога встала в пробку. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск», от перекрестка улиц Лунной и Космической пробка растянулась до ДК «Родина».

Автомобилисты назвали происходящее транспортным коллапсом. Они предсказывают, что если светофоры не отрегулируют, Микрорайон будет постоянно стоят в пробке, особенно в часы пик. Ведь по ул. Лунной выезжают жители микрорайонов Южный, Белокаменный, Космический, Раздольный.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, 30 июля настраивали оборудование светофорных объектов. Реконструкция ул. Лунной подошла к завершению.

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