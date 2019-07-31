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Не ешь быструю лапшу!

17:59 31.07.2019 Фото: pixabay.com
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Особенно опасен в составе такой лапши эмульгатора Е322, именно он толкает организм к развитию язвы желудка и кишечника.

Не ешь быструю лапшу!
Цена лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют только самые дешевые продукты низкого качества

Если вы не хотите вместо любимого занятия высиживать очереди к врачам гастроэнтерологам и диетологам, то прекратите употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления. Несомненно, что такая лапша – самый быстрый и наименее затратный способ утолить голод, например, в обеденный перерыв, но все же…

По словам врача гастроэнтеролога и диетолога Нурии Диановой, если вы бережете свой желудочно-кишечный тракт, то есть такую лапшу категорически запрещено. Кроме того, эта лапша может стать причиной заболевания почек и печени.

«Цена лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют только самые дешевые продукты низкого качества. Продукты, из которых сделана лапша насыщены консервантами, стабилизаторами и усилителями вкуса. Они богаты углеводами. О содержании полезных белков и витаминов говорить не приходится», — рассказала Дианова.

Она уточнила, что, несмотря на то, что такой продукт быстро усваивается организмом, он приводит к усиленному выделению инсулина и повышению уровня глюкозы, которые стремятся превратиться в жир. Особенно опасен в составе такой лапши эмульгатора Е322, именно он толкает организм к развитию язвы желудка и кишечника.

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От редакции

Сколько пачек лапши съедаете в неделю?

назарик, 31 июля 2019 18:08
Цена лапши то не маленькая! Посчитайте - сколько будет стоить килограмм такой лапши - если даже она по 15 рублей (а она уже не по 15 - я просто не помню - сколько она стоит) за 60 граммов. 250 рублей стоимость килограмма такой лапши!

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