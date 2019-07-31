Не ешь быструю лапшу!

Особенно опасен в составе такой лапши эмульгатора Е322, именно он толкает организм к развитию язвы желудка и кишечника.

Цена лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют только самые дешевые продукты низкого качества

Если вы не хотите вместо любимого занятия высиживать очереди к врачам гастроэнтерологам и диетологам, то прекратите употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления. Несомненно, что такая лапша – самый быстрый и наименее затратный способ утолить голод, например, в обеденный перерыв, но все же…

По словам врача гастроэнтеролога и диетолога Нурии Диановой, если вы бережете свой желудочно-кишечный тракт, то есть такую лапшу категорически запрещено. Кроме того, эта лапша может стать причиной заболевания почек и печени.

«Цена лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют только самые дешевые продукты низкого качества. Продукты, из которых сделана лапша насыщены консервантами, стабилизаторами и усилителями вкуса. Они богаты углеводами. О содержании полезных белков и витаминов говорить не приходится», — рассказала Дианова.

Она уточнила, что, несмотря на то, что такой продукт быстро усваивается организмом, он приводит к усиленному выделению инсулина и повышению уровня глюкозы, которые стремятся превратиться в жир. Особенно опасен в составе такой лапши эмульгатора Е322, именно он толкает организм к развитию язвы желудка и кишечника.