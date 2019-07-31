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Красота / Общество

Желание набить тату довела до инсульта

17:53 31.07.2019 Фото: pixabay.com
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В Тюмени в тяжелом состоянии в больницу попал молодой мужчина, который оказался наполовину парализован и не мог говорить. Пациенту был диагностирован геморрагический инсульт.

Желание набить тату довела до инсульта
Имеющим серьезные заболевания лучше избегать тату

Страстное желание иметь татуировку перевесило здравый смысл. 27-летний тюменец с пороком сердца перестал принимать необходимые лекарства, когда решил набить татуировку.

В Тюмени в тяжелом состоянии в больницу попал молодой мужчина, который оказался наполовину парализован и не мог говорить. Пациенту был диагностирован геморрагический инсульт.

Члены семьи 27-летнего жителя Тюмени рассказали, что он страдал от врожденного порока сердца и перенес в связи с этим ряд операций. Решив сделать тату, молодой мужчина перестал принимать разжижающие кровь препараты, чтобы во время процедуры не было кровотечения.

Геморрагический инсульт характеризуется разрывом сосуда и выбросом крови непосредственно во внутричерепное пространство. Нейрохирургами мужчине была проведена экстренная операция, которая помогла предотвратить сдавливание головного мозга и гибель нервных клеток.

Поклонник татуировок после операции провел в больнице три месяца. В процессе реабилитации ему пришлось заново учиться владеть своим телом — садиться, стоять, двигать руками и ногами, ходить, а также говорить. Сейчас тюменец может передвигаться самостоятельно и разговаривать, хотя речь еще ему дается с трудом. Тем не менее врачи считают, что у пациента имеются все шансы на полное восстановление.

Источник: МедикФорум

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