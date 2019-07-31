Соупружество. Или как достругать себя до нужности и семейного счастья

Ничто так не объединяет людей, как общая деятельность

Пусть любовная лодка не разбивается о быт

Позади шумная свадьба, начинаются семейные будни.

— Чтобы отношения не омрачались дебатами, кто сегодня моет посуду, а завтра выносит мусор, важно сесть на семейном совете и договориться, что делаем по дому совместно и по отдельности, — советует семейный психолог Валерия Матвеенкова. Распределение обязанностей — дело индивидуальное.

У мужа может быть такая ответственная работа, что он реально не может стать к плите. Или, наоборот, у жены суперважная должность, что в декрет идет папа. Главное, чтобы оба супруга были довольны. Вам в помощь бытовая техника, облегчающая домашний труд и специалисты клининговых компаний.

Дети — радость или испытание на прочность

— Рождение детей волнительный и долгожданный момент, когда забот прибавляется. Молодые уже не принадлежат друг друга на 100%, все крутится вокруг маленького голосистого комочка в пеленках. Жена не высыпается, муж уставший после работы не всегда готов помочь супруге, порой ревнует, что ему достается меньше внимания… Конфликты неизбежны? Если семья построена на любви, вопросов не возникает. Муж понимает, что основное внимание тому, кто слабее. Супружество в любви разделяет ответственность. У хорошего отца всегда красные глаза, потому что он ночью встает и утешает плачущего малыша,- убеждена специалист.

Новый жизненный виток

По мнению психолога, когда дети вырастают и создают семьи, некоторые родители чувствуют внутреннюю пустоту.

Помните, это не крах, а новый жизненный виток, это новые возможности. То, что вы не успели, в чем отказывали себе, пока ребенок был на первом месте, теперь можно наверстать: купить абонемент в филармонию на год или выбираться с друзьями на рыбалку. Жизнь разная. Не зацикливайтесь на одном круге. Это опустошает.



Совместный досуг

Ничто так не объединяет людей, как общая деятельность. В семье обязательно должно быть нечто, что нравится обоим. Неважно, переворачивание шампуров или ремонт в квартире.

Совместный досуг — это не только прекрасная возможность расслабиться, но и поговорить о чем-то важном и сокровенном.

Не забывайте о личном времени: муж в компании смотрит хоккей, а жена идет с подружками на шопинг.

Возлюби родственника своего

Если отношения построены на уважении между супругами, то и отношения между родными должны строиться по этому принципу. Муж и жена забрали друг друга у родителей, чтобы создать свою новую семью, которая стала объемной, благодаря родственникам с обеих сторон. Ваш супруг и супруга — это подарок, за который вы должны быть благодарны родителям.

Секрет семейного счастья

— Секрет семейного счастья в нужности. Муж и жена — две половинки одного целого. Великие счастливчики те, кто совпали, как пазлы. Чаще в браке ты сам себя подстругиваешь. Заметьте, не супруга, а себя.

Исторически относительно недавно из слова супружество исчезла буква о, раньше слово писалось «соупружество» — двое в одной упряжке, — подчеркивает Валерия Матвеенкова.

Психолог Андрей Курпатов в книге «Семейное счастье» пишет:

— Брак — это наш путь к свободе от одиночества. Если наша собственная жизнь нам небезразлична, мы именно так и должны к нему относиться: брак — выигрышный билет, билет, который дает мне возможность не чувствовать себя одиноким, возможность быть счастливым. Счастливым, потому что в этом мире есть человек, который нужен мне и которому нужен я. И мы нашлись, и мы вместе.

Кто кому приходится в семье

Свекор — отец мужа.

Свекровь — мать мужа.

Тесть — отец жены.

Теща — мать жены.

Сват — отец одного из супругов

по отношению к родителям

другого супруга, то есть

тесть сына или свекр дочери.

Сватья — мать одного из супругов

по отношению к родителям другого

супруга, то есть теща сына

или свекровь дочери.

Золовка — сестра мужа.

Шурин — брат жены.