Мыть руки и носить маски во время хаджа призывают паломников из России в Саудовскую Аравию

В Йемене, граничащем с Королевством Саудовская Аравия, с начала 2019 года было зарегистрировано более 60 тыс. больных холерой, в том числе 561 летальный случай.

В хадже ежегодно принимают участие около 2 млн. человек более чем из 160 стран мира, из них порядка 20,5 тыс. человек — из Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации в 2019 году с 23 июля 2019 года начался выезд российских паломников, направляющихся на хадж в Королевство Саудовская Аравия, а их возвращение – с середины августа.

В хадже ежегодно принимают участие около 2 млн. человек более чем из 160 стран мира, из них порядка 20,5 тыс. человек — из Российской Федерации.

Риск завоза инфекционных болезней в Саудовскую Аравию паломниками, участвующими в хадже, связан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых прибывают паломники, увеличивается риск распространения таких заболеваний, как холера, менингококковая инфекция, лихорадка Зика, а также кори и полиомиелита.

В Йемене, граничащем с Королевством Саудовская Аравия, с начала 2019 года было зарегистрировано более 60 тыс. больных холерой, в том числе 561 летальный случай.

Остается напряженной ситуация по коронавирусной инфекции, с 2012 года в 32 странах мира зарегистрировано более 2,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ), в том числе более 839 с летальным исходом. Более 82 % всех заболеваний выявлено в Саудовской Аравии (1930 случаев, 717 летальных), а также в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре Иордания, Оман и Кувейт.

В странах Центральной Азии (Пакистане, Афганистане, Сирии) регистрируется неблагополучная ситуация по заболеваемостью полиомиелитом, вызванном диким полиовирусом, а в Африканском регионе (Нигерия, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, ЦАР) — вакцинассоциированным полиомиелитом. В Пакистане и Афганистане а 2019 году зарегистрировано более 50 случаев полиомиелита.

В США, в странах Европейского региона, Украине, Кыргызстане, Казахстане и ряде стран Африки наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемостью корью (в Европе – более 80 тыс. случаев заболевания в 43 странах в 2018 году, в Украине – более 55 тыс., в Казахстане – более 8 тыс., в США – более 1тыс. случаев в 2019 году).

Наиболее неблагополучным по менингококковой инфекции в 2015-2019 гг. является Африканский регион (страны «менингитного пояса»).

Роспотребнадзором ежегодно проводится работа с представителями духовных управлений мусульман, туроператорами, занимающимися вопросами выезда паломников, направленная на обязательное проведение вакцинации паломников, принимаются меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска при выезде и возвращении паломников.

Основным требованием для получения визы для выезжающих паломников является наличие действующего международного сертификата о вакцинации от менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной.

При нахождении в местах массового скопления во время хаджа необходимо соблюдение мер личной профилактики:

— чаще мыть руки с мылом;

— использовать салфетки при кашле и чихании;

— избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;

— по возможности носить марлевую повязку в местах массового скопления людей;

— не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними;

— не употреблять некипяченого и пастеризованного верблюжьего молока, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли;

— при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу;

— при возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже.

В адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации направлены предложения по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и духовных управлений мусульман по вопросам организации выезда паломников, в том числе по обязательной иммунизации против менингококковой инфекции и необходимости соблюдения мер личной профилактики при нахождении на хадже, а также усилению санитарно-карантинного контроля за возвращающимися паломниками.

Вопрос возвращения паломников остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Источник: Роспотребнадзор