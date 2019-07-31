Устранить фекальную аварию в районе «Вымпела» в Бердске с 31 июля приказал министр ЖКХ

Денис Архипов сообщил, что ремонтировать канализационную трубу и провалившийся колодец начал КБУ. Но сроки переносятся из-за ЧС у ТЦ «Орбита».

Фекальные стоки вытекали из колодца в самом низком месте

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сегодня, 31 июля, дал комментарии по актуальным коммунальным проблемам в Бердске. В частности, он в курсе ситуации с провал канализационного колодца и выходом наружу фекальных стоков в районе «Вымпела» в Микрорайоне.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», провалившийся колодец сломал канализационную трубу, стоки нашли выход наружу в самой низкой точке — из колодца у дома №7 в Микрорайоне. Для ликвидации аварии требуется сложное техническое решение — коллектор лежит очень глубоко. Микрорайоновцы вынуждены дышать канализационным смрадом и беспокоится, что в итоге фекальные стоки, попадая в ливневку, оказываются в местных водоемах. Между тем, Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивал стоки, промывал и чистил коллектор, чтобы меньше воды выливалось на поверхность.

— По информации, предоставленной администрацией Бердска, произошел провал на канализационном коллекторе в районе многоквартирных домов по адресу ул. Рогачева, 1 и комплекса «Павловский». При возникновении незначительных подпоров на канализационной сети, происходит излив стоков в районе многоквартирных домов по ул. Микрорайон, 7 и 9. Канализационный коллектор в месте провала находится на глубине порядка 8-9 метров и далее проходит по территории комплекса «Павловский», что усложняет производство работ по ремонту данного коллектора. В настоящее время силами МУП «КБУ» производится откачка стоков и промывка сети. МУП «КБУ» в срок до 26.07.2019 проводилось обследование аварийного коллектора на предмет возможных технических решений для устранения аварийной ситуации. До 31.07.2019 запланировано начало работ по устранению аварии, — сообщил министр Архипов.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от фекального потопа микрорацоновцев избавили раньше — более недели назад. Коммунальщики временно понизили уровень сточных вод, чтобы они не выходили наружу и не заливали дворы в районе «Вымпела».

— На ул. Павлова ситуация стабилизировалась. В пятницу (19 июля — прим. ред.) сделали переключение между двумя КНС. Соответственно, мы стоки понизили порядка на 3 метра. Выход стоков на сегодняшний день не зафиксирован, — пояснил Александр Алексеенко, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам.

По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, ремонтировать трубы и колодец на перекрестке улиц Павлова и Боровой начнут только после того, как устранят чрезвычайную ситуацию с провалом у ТЦ «Орбита». И это не 31 июля.