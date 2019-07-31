Что такое груминг? Он для людей или зверей?

Существует золотое правило, которое запрещает мыть животных шампунем для кожи головы человека

Многие люди любят животных и заводят себе маленьких четвероногих членов семьи дома. Не секрет, что домашние животные, несмотря на пребывание в жилом помещении, требуют к себе внимания со стороны ухода за собой. Недостаточно просто кормить питомца и играть с ним. Также, нужно следить за состоянием его здоровья и внешнего вида. Современные технологии не стоят на месте, в том числе и сфера услуг по уходу за животными. Поэтому для тех хозяев, которые не знают, как правильно надо следить за питомцем, был специально придуман груминг. Редакция газеты расскажет читателям о различных процедурах для их любимых четвероногих друзей в этой статье.

Груминг – это эстетический и гигиенический комплекс процедур, оказываемых зоо-стилистами для питомцев. Такой уход получил хорошее развитие в современности и уже стал целой индустрией красоты в области зоологии.

Груминговые процедуры относят к части мер оздоровления питомца. Например, санация ушей. При повышенной сухости в доме у четвероногого члена семьи начинают активнее работать сальные железы, способствующие образованию серных пробок. Препятствием для их удаления может стать растительность, а это чревато проблемами с осложнением. Подрезание когтей важно не только с точки зрения испорченной мебели и обоев. У некоторых пород при сильно отросших когтях начинается деформация лап. Не остаются без внимания и глаза, особенно, если из них постоянно идут выделения. Прочищают и анальные железы. При переполненных железах секретом животного, они могут воспаляться и образовывать нарывы, распространяя инфекцию по всему организму дальше. И это еще не все процедуры, предоставляемые зоо-стилистами.

В общем и целом под грумингом подразумевается мытье и расчесывание питомца. Казалось бы, ничего нет такого особенного, но большинство владельцев животных моют своих питомцев неправильно. Существует золотое правило, которое запрещает мыть животных шампунем для кожи головы человека. Дело в том, что у четырехлапых любимцев совсем другой кислотно-щелочной баланс кожи. А моющие средства, предназначенные для людей, содержат агрессивные компоненты, влияющие на самочувствие животного. Тем более что шампунь наносят только на шерсть питомца, по-прежнему оставляя его грязным. Правильно помыть четвероногого друга достаточно хлопотное дело, которое лучше всего доверить профессионалам.

Сначала пушистую шерстку расчесывают, затем шампунь, предназначенный для конкретной породы, разбавляют в емкости с водой, чтобы от концентрации не возникло аллергических реакций. Пену следует наносить не менее двух раз. Если у питомца густой подшерсток, его моют губкой. После намыливания, шерсть необходимо хорошо промыть проточной водой, чтобы средство не осталось на коже. Для дальнейшей легкости расчесывания шерсти на нее могут нанести кондиционер. Далее животное сушат феном, параллельно прочесывая пряди шерсти.

Что касается стрижки, то она является основополагающей в процедуре груминга. Стрижка особо популярна в летний период времени, когда породы, обладающие длинной шерстью, страдают от повышенной температуры тела. Еще одним плюсом короткой шерсти летом является доступная видимость клещей на животном. Стрижки бывают нескольких видов. Например, тримминг – механическое удаление старой шерсти ручным способом. Рекомендуется для пород с жесткой шерстью. Блендинг – такой вид обработки шерсти, при котором создается плавный переход от участков с короткими волосками шерсти к участкам с длинными волосками. Существуют и так называемые клиппервек и флэтвек. При первом питомца полностью стригут специально предназначенной для этого машинкой, а при втором с помощью ножниц формируют шерсть одинаковой длины. Стриппинг предполагает в себе полное удаление шерсти бритвенным инструментом. Гигиенические стрижки производятся возле ушей и глаз, при так называемом топ-ноте питомцу завязывают хвостики.

Подстригание когтей можно доверять только профессионалу. Дело в том, что рядом с коготками расположены нервные окончания питомцев и при недостаточных знаниях гигиенической обработки питомца можно ему навредить, причиняя боль и подвергая опасности занесения инфекции. И лишь зоо-стилист может превратить эту стрессовую процедуру в увлекательное времяпровождение.

К грумингу также можно отнести различные SPA-процедуры, профессиональный маникюр, окрашивание шерсти, отбеливание зубов и даже боди-арт с украшением шерсти стразами! Хозяину лишь остаешься выбрать, каким из перечисленных образов сделать своего четвероногого любимца индивидуальным среди остальных.