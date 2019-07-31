Похоронили. Установили крест. А когда ставить памятник?

В национально-культурной традиции российского общества после захоронения человека принято устанавливать на могилу надгробный памятник. Если следовать религиозным предписаниям, то сначала лучше всего поставить крест, а уже потом сменить его на долговечный памятник. Современный рынок ритуальных услуг предоставляет широкие возможности для выбора памятника: его формы, вида и материала, из которого он изготовлен. Но и здесь же возникает вопрос, когда лучше поставить памятник на могилку – зимой или летом? Давайте попробуем разобраться.

Существует около двадцати видов различных памятников. Особые из них: мемориальные комплексы, двойные памятники, эксклюзивные памятники и семейные. Материалы, из которых их изготавливают, делятся на две большие группы – натуральные и искусственные. В первую входят гранит и мрамор, а во вторую полимерные материалы и литьевые. Самым распространенным из всех перечисленных является гранит в силу его невероятной прочности. Гранит непроницаем для воды и грязи, он стойкий к царапинам, тяжестям и прочим физическим нагрузкам, а также неблагоприятным погодным условиям. Он доступен в своей ценовой категории, практически, для всех, прост в обслуживании и не требует как такового особого ухода. Гранитный материал придает элегантность и стиль всему, даже такому траурному элементу, как надгробие.

По словам сотрудников из бюро по благоустройству захоронений, ставить памятник нужно спустя 1-2 года после захоронения.

Мрамор хоть и менее прочен, но ничем не хуже гранита. Изготовление памятника из мрамора выбирают те люди, которые хотят выполнить его в какой-либо необычной художественной форме, так как мрамор пластичен по своим физическим свойствам. Помимо этого, мраморный материал представлен различными цветами, и его поверхность легко полировать. У мрамора уже есть природный рисунок в виде разнообразных жилок и разводов. Черный мрамор в природе встречается достаточно редко, поэтому по стоимости он будет дороже, чем другие его виды. Белый мрамор уникален тем, что не содержит в себе никаких других примесей, в отличие от черного, в состав которого входят битум и графит. Ухаживать за памятником из мрамора тоже достаточно легко, но не стоит использовать для очищения агрессивные моющие средства, в состав которых входят кислоты.

Отличие натуральных материалов от искусственных заключается лишь в том, что в гранит добавляют полимеры, или изготавливают памятник из литьевого мрамора. Поэтому их цена будет сравнительно ниже.

Что касается видов и форм памятников, то этот выбор у каждого индивидуален. Например, в установку мемориального комплекса входят надгробие, подставка, цветник, плиты, оградка и другие элементы оформления могилы. Двойные памятники устанавливают для захоронения близких родственников рядом друг с другом. Семейные памятники изготавливают в одном стиле для улучшения идентификации. Случается так, что родственники захоронены в разных местах и потом бывает трудно найти их среди других могилок.

Лучше всего устанавливать памятник летом, когда почва станет более или менее сухой. Перед установкой специалисты укрепляют грунт, используя песок, выравнивают поверхность, чтобы в дальнейшем памятник не накренялся и ни в коем случае не упал. В грунт монтируют железобетонные балки, на которые надевается памятник. Затем вокруг конструкции заливают бетонную подушку и постамент, посыпая мраморной крошкой. Также, установка памятника ограничена сроками, разрешенными администрацией кладбища. Как правило, этот период длится с 15 мая по 15 октября.

У администрации придется просить разрешение на расширение территории при желании установить двойной памятник. В противном случае, если он будет установлен в неположенном месте без согласования, его могут снести. Установленные памятники не должны нарушать границы соседних могил. Перед непосредственной установкой, администрация кладбища пропишет допустимые размеры памятника. Поэтому прежде чем заказывать изготовление памятника, узнайте об этом всю необходимую информацию. Чтобы получить разрешение на установку памятника, администрации нужно предоставить соответствующую документацию: свидетельство о смерти, документ на сам памятник, заявление на установку, паспорт ответственного лица. Смена ответственного лица решается судом.

Если период захоронения выпал на холодное время года, то, как уже говорилось выше, можно установить прочный крест до наступления тепла. Постоянный памятник ставят через год захоронения, когда почва даст усадку.