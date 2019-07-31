Ну что решились строить дом?

Сегодня набирает популярность каркасная сборка – быстрая и бюджетная. Она подразделяется на два вида – каркасно-щитовую и каркасно-рамочную

Строительство частных домов стало толчком к появлению широкого ассортимента различных стройматериалов. Показатели, на которые стоит ориентироваться при их выборе – это, в первую очередь, стоимость; возможность установить конструкцию самим; вес стройматериалов, их качество и долговечность. Помните, что идеальных материалов не существует: каждый имеет свои как плюсы, так и минусы.

Сначала определяемся — под какие нужды необходимо строительство дома: будет ли он для постоянного проживания или только сезонного. От типа дома зависят количество и выбор материала. Затем производим подсчеты квадратных метров, делаем чертеж комнат и расположения в доме санузлов, окон и дверей.

Фундаментальный подход

Теперь переходим к строительству фундамента. Существует несколько его видов: плитный – для небольших домов; ленточный – самый популярный в строительстве; столбчатый – для легких стен – и свайный – для очень плохого грунта. В любом случае, возведение фундамента требует наличия свайных опор, которые также отличаются по своему типу и функциональному назначению. Есть деревянные сваи для небольших домиков, армированный бетон для тяжеловесных стен из железобетона и комбинированные сваи для болотистых почв.

Дома и стены помогают

Определившись с фундаментом, переходим к подбору материала для стен. Не забываем про взаимосвязь фундамента со стенами. Возведение стен из дерева может осуществляться из сруба – самого старого способа, которым пользовались еще наши прародители. Более современный метод – построить дом из бруса. Брус, в свою очередь, подразделяется на пиленый, строганый и клееный. Пиленый со временем сильно «продавливает» фундамент в землю, а доски трескаются. Строганый брус не слишком «давит» на фундамент дома. Оптимальным вариантом для строительства стен станет клееный брус.

Считается, что дома, возведенные из дерева, обладают хорошей теплоизоляцией: зимой в них очень тепло, а летом прохладно.

Еще одним из популярных видов материала для строительства стен является кирпич – силикатный (белый) и керамический (красный). Последний не боится мороза и водонепроницаем. Силикатный кирпич имеет такие же характеристики, как и у красного кирпича. И вдобавок к ним обладает еще и хорошей шумоизоляцией, а также сохраняет тепло в самих стенах. Не горюч. При выборе того или иного кирпича нужно понимать, что для такой же облицовки дома понадобится идеальный кирпич без сколов и трещин. Также этот материал требует профессиональной работы и вспомогательного компонента – раствора, на который укладывается кирпич. Да и времени на строительство дома уйдет гораздо больше.

Сегодня набирает популярность каркасная сборка – быстрая и бюджетная. Она подразделяется на два вида – каркасно-щитовую и каркасно-рамочную. Основными компонентами для строительства каркасного дома являются утеплитель, брусья или бревна, обшивка из сайдинга. Существенные минусы такого дома – это неэкологичность (поскольку используется ПВХ-утеплитель), горючесть, неустойчивость к стихийным бедствиям, духота и подверженность атакам грызунов и различных насекомых.

На самом верху

То, что логично завершает строительство любого дома – крыша. Материал для крыши зависит от нескольких параметров: вес каркаса и элементов кровли, климатически-погодная нагрузка региона, запас надежности в случае катаклизмов.

Распространенными материалами для крыши являются рулонная битумная кровля, битумная черепица и волнистые листы. Битумная кровля – наиболее популярное покрытие. Подходит для северных и ветреных регионов, но ее прочность невысока и требует периодического профилактического ремонта. Металлический лист стоит дороже, но и отличается длительным сроком службы и лучшей устойчивостью к непогоде и огнеупорностью. Керамическая черепица обладает очень высокой стоимостью в связи с ее долговечностью. Имеет большой вес и требует усиленной стропильной системы крыши.

При выборе любого материала подходите к грядущему строительству дома с умом. Ведь лучше построить качественное жилье небольшой площади, чем большой дом из плохого стройматериала.