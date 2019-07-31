Свадьбы «под ключ» у наших бабушек не было

Организовать свадьбу в современных традициях совсем не сложно: сейчас существует большой выбор ресторанов и кафе, шоу-румов свадебных платьев и костюмов, ведущих и музыкантов

Традиция отмечать свадьбу зародилась еще в древности. В Древнем Риме у жениха и невесты было по десять друзей и подружек, которые наряжались в такие же одеяния, как и молодожены. Предназначением такой «свиты» было отпугивание злых духов, которые среди одинаковых людей не смогли бы различить подлинных жениха и невесту. Белый цвет одеяния супруги означал радостную жизнь и процветание. А над головой новобрачных разламывали пирог – этот обряд, по поверьям, должен был способствовать изобилию в будущей семье.

В России, до времен царствования Петра I, свадьбы проводились по воле родителей молодоженов. Отдавали замуж или женили по расчету, а не по любви еще в детском возрасте – 11-15 лет. Несмотря на это, жениха и невесту называли почтительно «князь и княгиня».

Сегодня свадебные традиции идут в ногу с модными тенденциями современного мира. Некоторые из них исчезли в пучине времени, какие-то трансформировались до неузнаваемости, а другие сохраняются и передаются из поколения в поколение до сих пор. Как организовать свадьбу, чтобы это мероприятие стало незабываемым событием в жизни молодых?

Девушки в белом

Одна из основных традиций среди тех, что сохранились – выходить замуж в белом платье. Правда, если раньше это было простенькое одеяние не только невесты, но и всех ее подруг, то сейчас у будущей жены есть широкий и разнообразный выбор платьев различных форм, размеров и видов. А подружки невесты, при ее желании, могут надеть платья разных фасонов в один цвет. Фату невесты стали менять на украшения для головы и волос: венки, ободки, короны и заколки ручной работы. Существует поверье, что фату на свадьбу может надевать лишь невинная девушка.

Накануне свадьбы молодожены устраивают для себя «мальчишник» и «девичник». Такие вечеринки – своеобразная форма расставания с холостой жизнью и началом серьезной семейной. На это мероприятие будущая жена зовет своих близких подруг, а будущий муж — близких друзей. На следующий день, по сохраненной традиции, невесте устраивают торжественные сборы. И если раньше в этом принимали участие подруги, мамы и бабушки, то сегодня для этого есть стилисты-модельеры и визажисты-парикмахеры, которые осуществят подготовку невесты на высшем уровне. У жениха этот процесс сборов происходит гораздо быстрее и проще.

После того как молодожены собраны, происходит традиционный выкуп невесты у ее родителей. Во времена Древней Руси этот процесс был важным и ответственным, так как именно благодаря ему родители девушки видели состоятельность будущего мужа. Только вот выкуп проводился родителями жениха, а не им самим в силу возраста. Сейчас же выкуп – это веселая и зрелищная часть свадьбы, где гости проверяют ум и смекалку жениха, а не объем его кошелька. Когда жених все-таки выкупил невесту, молодожены встречаются и едут регистрировать свой брак в ЗАГС.

Все в сад!

Сейчас в моде выездная регистрация. Молодожены и гости арендуют базу отдыха на побережье или в лесу. В одном из живописных мест базы устанавливается украшенная цветами и лентами арка, под которую встают жених и невеста, а в этот момент девушка-регистратор проводит процессию бракосочетания. После официальной части свадьбы молодожены и гости устраивают фотосессию и делают небольшую прогулку по территории базы перед праздничным столом. Недавняя традиция свадебной прогулки уже уходит в прошлое.

Рассаживаемся по местам

Что касается праздничной трапезы, то традиция сидеть большой компанией за прямоугольным столом также исчезает. Теперь гостей рассаживают за маленькие круглые столы, учитывая пожелания близких по рассадке. На входе в торжественный обеденный зал выставляют списки гостей и номера столов, чтобы не было путаницы. Во время обеда молодоженов теперь развлекает не тамада, а ведущий. Да и «пошлые» конкурсы в виде переодевания мужчин в женские наряды тоже уже не в почете. Развлекательная программа составляется по усмотрению жениха и невесты, учитывая привычки и склонности гостей.

Организовать свадьбу в современных традициях совсем не сложно: сейчас существует большой выбор ресторанов и кафе, шоу-румов свадебных платьев и костюмов, ведущих и музыкантов. Тем более, что сейчас вообще можно делать свадьбу «под ключ», где все организаторские моменты берут на себя event-специалисты.