Дорогой подарок: но дешевый в покупке летом — шуба

Покупка шубы из натурального ценного меха не в сезон все равно станет существенной финансовые тратой

Как известно, вещи, которые продаются не в сезон, стоят намного меньше, поскольку имеют низкий спрос среди покупателей.

На сегодняшний день существует большое многообразие шуб различных цветов, составов и фасонов. Покупка шубы из натурального ценного меха не в сезон все равно станет существенной финансовые тратой. Поэтому подходите к покупке с умом. Тем более, что с каждым днем становится все меньше и меньше животных, которые дают материал для изготовления шубы. Многие из зверей уже занесены в «Красную книгу». Альтернативой натуральной шубе может стать искусственное изделие, которое смотрится при носке ничуть не хуже настоящего меха. Современные стилисты-модельеры отдают предпочтение как раз-таки искусственным мехам. Их можно покрасить в другой цвет, легче почистить и, в случае чего, не жалко испортить и выкинуть.

И все-таки натуральная!

Однако если вы точно решили приобрести натуральную шубу, определитесь, как часто планируете ее носить. Это необходимо для того, чтобы понять, какому материалу стоит отдать предпочтение. Для частой носки шубы выбирайте изделие из износостойкого меха — это енот, мутон, норка, выдра, бобр и каракуль. А вот шуба из шиншиллы или крашеного кролика для повседневности не подойдет.

Далее решите, куда планируете надевать шубу и на каком транспорте вы добираетесь до мест назначения. Если на первом месте общественный транспорт: маршрутки, метро, троллейбусы, трамваи и автобусы — придется забыть о шубе до пола. Для такого случая подойдет шуба длиной до середины бедра или до колен. А для автоледи подойдут изделия чуть ниже поясницы.

Следующим этапом выбора шубы станет определение ее состава. Помните, что чем длиннее и объемнее ворс на изделии, тем больше размером вы будете казаться, надев шубу. Объема к фигуре может добавить оформление меха горизонтальными полосками. Поэтому если хочется казаться стройнее, выбирайте изделие из гладкого однородного меха. Идеальным фасоном считается прямая шуба-пальто, которая подходит абсолютно всем женским фигурам.

Не обязательно зеленая

Изделие должно стильно сочетаться с различной одеждой: как с джинсами, так и классическими брюками, длинными юбками или сапогами и обычными ботинками. Не стоит выбирать хорошую шубу по веянию моды. Сегодня актуально носить ярко-зеленое изделие, а уже завтра оно станет нелепым нарядом. Лучше всего отдать предпочтение «базовой» шубе, которая прослужит в течение долгих лет.

Для того чтобы шуба прослужила несколько сезонов, внимательно осматривайте изделие перед покупкой. У качественной шубы не должны торчать нитки при прострочке или быть хотя бы малейшие дырочки. Если ворс выглядит «жирным» и издает неприятный запах, то шубу не досушили. А если она при встряхивании «шелестит», значит, изделие, наоборот, пересушено и на линиях складок и сгиба будут образовываться «заломы». Потяните на себя несколько волосинок из шубы – у хорошего изделия они не должны выпадать ни при каких обстоятельствах. Если на выпавших волосинках не видно «луковицы», значит, была нарушена технология обработки меха и в будущем он весь осыплется, оставив «проплешины» на шубе. Также при поглаживании меха на руках не должно оставаться следов краски.

Хранить и защищать

Когда шуба мечты наконец-таки выбрана, не забывайте, что сроки ее носки зависят теперь целиком от вас. Существует несколько простых правил эксплуатации изделия. Для того чтобы мех на шубе не вытирался, не носите плотно прилегающие к изделию сумки и не подпоясывайте шубу ремнем. Хороший мех впитывает запахи. Поэтому старайтесь избегать мест, где пахнет сигаретным дымом или каким-либо другим сильным запахом. При появлении пятна на шубе сразу же удалите его. Иначе новую шубу придется отдавать в химчистку. Попав под мокрый снег или даже дождь, обязательно просушите изделие естественным способом, так как мех боится излишней влаги. Ни в коем случае не используйте для сушки фен или обогреватель. Периодически прочесывайте шубу специальной колкой щеткой. Приобрести такую «расческу» можно в магазине для животных. Висеть шуба должна строго на плечиках, упакованная в тканевом мешке с антимолевым средством. В пластиковой упаковке изделие может «задохнуться».

Покупка шубы – долгожданный и ответственный момент. Следуйте нашим рекомендациям, и носка изделия принесет сплошное удовольствие!