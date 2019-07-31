Принудительно снесет незаконные киоски за счет бюджета власть Бердска

Потом деньги взыщут по суду с тех предпринимателей, кто не захотел ликвидировать торговый павильон в добровольном порядке. На весь город хотят оставить 109 киосков.

Киоскерам не продлят договор аренды земли

Судебные решения по сносу на территории Бердска 100 киосков находятся в городском отделе судебных приставов. Они приступят к исполнению в том случае, если владельцы торговых павильонов откажутся добровольно убирать ставшие незаконными киоски.

— Если не в добровольном порядке, то тогда силами администрации принудительно будет снос. Но пока еще приставы не приступали к работе. Ни один киоск по решению суда пока не снесен, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Сроки ликвидации киосков зависят от бюджета. Чтобы приступить к принудительному сносу, нужны деньги. Их потом взыщут по суду с собственников киосков, отказавшихся от добровольного сноса. Кроме того, по словам Жанны Сергеевны, необходимо соблюсти все обязательные процедуры с многократным предупреждением. Предпринимателям нужно дать время на вывоз товаров.

— И все-таки мы придем к тому, чтобы разыгрывать на торгах места с обременением. То есть участник торгов, потенциальный арендатор будет знать, что на участке стоит киоск, который подлежит сносу. Арендатор вправе оставить имеющийся киоск или поставить свой, — прокомментировала Шурова.

По ее словам, новая схема размещения нестационарных торговых объектов сократит их число втрое. И те, что исключены из схемы будут снесены однозначно.

Оставят 109 киосков

Еще весной бердские чиновники начали проверку договоров аренды земельных участков, инвентаризацию мест с размещенными на них киосками. В Бердске сейчас на карту города нанесено более 300 мест под киоски и точечную торговлю. Этим занимается управление градостроительства. Но управление по экономике предлагает оставить только 109 мест.

Новая схема разработана в связи с изменениями Земельного кодекса. И если раньше предоставляли участки под нестационарные объекты торговли, то сейчас необходимо определять место расположение киосков по схемам.

— Те договоры, которые у предпринимателей закончились, сейчас не подлежат пролонгации. Земельные участки им сейчас не предоставляются, поскольку нет такой нормы закона, она не действует, — пояснила Жанна Сергеевна.

Поэтому теперь необходимо расторгать договоры, включать нестационарные торговые объекты в схему и проводить аукционы. И таким образом предоставлять место под торговлю.

К 2019 году у многих предпринимателей закончились договорные сроки, они начали обращаться в мэрию за продлением договора и получили отказ. Тогда торговцы пошли в суд. И проиграли. Суд встал на строну власти, поскольку прежние нормы закона, по которому бизнесмены получали землю под киоски, больше не действует.

Сроки окончания договоров подошли или подходят примерно по 200 торговым павильонам. Мэрия направляет уведомления предпринимателям о том, что необходимо освободить занимаемый земельный участок, чтобы это место могли разыграть на аукционе.

По словам Жанны Шуровой, чтобы малые предприниматели не пострадали, разыгрывают пока свободные места под торговлю.