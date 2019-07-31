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За антисанитарию закрыли молочный цех приставы в Новосибирской области

16:10 31.07.2019 Фото: pixabay
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Ведомство нашло кишечную палочку на производстве молока в Карасукском районе. У бизнесмена есть 30 суток на то, чтобы устранить нарушения.

За антисанитарию закрыли молочный цех приставы в Новосибирской области
Молочный цех сможет возобновить свое производство ранее указанного срока

В Карасукском районе Новосибирской области под контролем судебных приставов приостановлена деятельность антисанитарного цеха по производству молока. Ранее специалистами Роспотребнадзора в ходе выездной внеплановой проверки в отношении индивидуального предпринимателя в цехе по производству молока был выявлен ряд нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Учитывая общественную опасность обнаруженных нарушений, в том числе выявление в продукции производства кишечной палочки, что, безусловно, является опасным для здоровья людей, суд вынес решение о приостановлении деятельности данного цеха сроком на 30 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Исполнительный документ поступил на исполнение в районный отдел судебных приставов. Исполнительный документ поступил на исполнение в районный отдел судебных приставов. В тот же день судебный пристав–исполнитель выехал по месту нахождения антисанитарного молочного цеха, вручил все необходимые документы его владельцу, опечатал промышленное оборудование, а также зафиксировал отсутствие ведения производственной деятельности в цехе.

Молочный цех сможет возобновить свое производство ранее указанного срока, если все выявленные недостатки будут устранены и судья примет соответствующее решение. В случае самовольного возобновления производственной деятельности индивидуальному предпринимателю грозит уголовная ответственность по ст.315 УК РФ, о чем он под роспись был предупрежден судебным приставом.

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