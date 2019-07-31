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От рвоты и фекалий каждый день отмывают машины скорой помощи санитары ЦГБ Бердска

16:30 31.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Объем и характер дезинфекционных мероприятий зависит от назначения «скорой» — доставка врача для оказания медпомощи больному на дому или на месте происшествия, госпитализация рожениц или инфекционных больных.

От рвоты и фекалий каждый день отмывают машины скорой помощи санитары ЦГБ Бердска
Каждый день машины скорой помощи перевозят 165 пациентов

Оказавшись в машине скорой помощи бердской ЦГБ, многих бердчан интересует, кто следит за чистотой в машинах и как часто в салоне «скорой» проводится влажная уборка. Главный врач ЦГБ Бердска Юрий Краморов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 31 июля, что уборку в машинах скорой помощи регламентирует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приказ М3 РФ от 20 июня 2013г. №388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и приказ М3 РФ от 26 марта 1999г. №100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации».

-Генеральная, ежедневная и текущая уборка проводится силами санитаров отделения скорой медицинской помощи. При транспортировке инфекционных больных — силами отделений куда доставлялся пациент, — разъяснил Краморов.

Кроме того, объем и характер дезинфекционных мероприятий, проводимых в салонах машин скорой помощи, зависит от ее назначения — доставка врача для оказания медицинской помощи больному на дому или на месте происшествия, госпитализация соматических больных, рожениц, госпитализация инфекционных больных и прочее.

Согласно, утвержденной приказом М3 РФ от 26 марта 1999 г. №100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации», профилактическая дезинфекция салона «скорой» проводится в конце рабочей смены, обслуживающих соматических неинфекционных больных.

— После каждого больного в машинах скорой помощи убирают. При перевозке инфекционных больных по режимам, рекомендованным для конкретной инфекции. например, немедленно, если возникает ситуация загрязнения салона или оборудования в нем выделениями фекалий, мочи, рвотных массы или загрязнения кровью, — отметил главврач бердской ЦГБ.

Стоит отметить, что в бердской ЦГБ насчитывается 11 машин скорой помощи. Каждая из них выезжает около 15 раз в день на помощь жителям Бердска. Кроме того, «сложных» пациентов до больницы доставляет один реанимобиль. Его уборка ни чем не отличается от уборки машин скорой помощи. К сожалению, в 2019 году бердская ЦГБ не планирует покупать новые реанимабили.

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От редакции

Чисто в машинах скорой помощи?

Гы, 31 июля 2019 16:41
А насколько законно использовать машины скорой помощи не по назначения для своих целей, например, для перевозки вещей? Видел две машины, у них нет проблесковых маячков и в них грузили какие-то коробки с детской поликлиники на Ушакова, внутри салона никаких коек для перевозки нет.

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