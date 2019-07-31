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Почему десятки туристов из России гибнут в Турции?

16:15 31.07.2019 Фото: Pixabay
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Случаи гибели объясняются невниманием туристов к состоянию здоровья во время поездки, а также экстремальные климатические условия, к которым люди не успевают адаптироваться.

Почему десятки туристов из России гибнут в Турции?
Туроператоры прокомментировали гибель российских туристов в Турции

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявление генерального консула России в Анталье Олега Рогозы о десятках умерших там с начала этого года российских туристов.

Как пояснил дипломат в интервью РИА Новости, случаи гибели объясняются невниманием туристов к состоянию здоровья во время поездки.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал РБК, что Турция — одно из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.

Он пояснил, что в Анталье — самая высокая концентрация российских граждан с точки зрения массового туризма, поскольку их там в четыре раза больше, чем в других государствах. Причиной этого, пояснил он, является большой ценовой выбор — от бюджетного отдыха до сегмента «лакшери».

По словам Осауленко, первая причина гибели туристов — незнание о состоянии своего здоровья и физических возможностей. В основном речь идет о людях выше среднего возраста.

Вторая причина скоропостижных смертей — экстремальные климатические условия, к которым люди не успевают адаптироваться.
Также среди рисков для здоровья туристов руководитель «Турпомощи» назвал шведский стол и турпакет all inclusive.

Источник: РИА Новости

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