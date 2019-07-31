Разделить продуктовую корзину на женскую и мужскую предложили в России

Если применить подход, предложенный ФИЦ питания, мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.

Рацион питания мужчин и женщин различен

Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Предложения, с которыми ознакомились «Известия», уже направлены всем заинтересованным ведомствам. Рассмотреть их планируется на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума — сейчас он рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Если же применить подход, предложенный ФИЦ питания, мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.

Рацион на центнер

Проект методических рекомендаций «Физиологически обоснованные (базовые) наборы пищевых продуктов потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ» ФИЦ питания направил в Роспотребнадзор и Минздрав. Если сравнивать положения документа с действующими нормативами, можно отметить, что в новом варианте из состава потребкорзины исключен маргарин и добавлены четыре новых компонента: йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс.

Сейчас чиновники рассчитывают стоимость потребительской корзины для трех категорий населения: трудоспособных, пенсионеров и детей. В обновленных рекомендациях ФИЦ питания таких групп граждан гораздо больше: мужчины 16–65 лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. Дополнительно специалисты предложили наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

Во всех разработанных экспертами корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Для сравнения, действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин. Свежих фруктов в предложенных наборах вдвое больше для пенсионеров, на 50–100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей. Также увеличены порции мяса (на 7–27% в зависимости от категории), рыбы (25–44%), молочных продуктов (4–12%), яиц (25–36%) и овощей (9–33%). При этом эксперты снизили количество хлеба и картофеля — на 5–16% и 6–13% соответственно.

Обновленный рацион гарантирует, что человек будет развит физически и умственно, здоров и способен продолжать род, пояснил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян.

— Мы называем наборы физиологически обоснованными, базовыми — вместо существующих минимальных. Мы считаем, что говорить о минимуме позорно, нужно обеспечивать потребности человека, — подчеркнул ученый.

Он добавил, что, несмотря на увеличение количества продуктов, по энергетической ценности рацион остается сбалансированным. Россиянам не стоит передать — уже сейчас около половины населения страдает от избыточной массы тела и ожирения, напомнил Виктор Тутельян.

Что касается увеличения числа самих наборов, тут окончательное решение остается за чиновниками, отметил ученый. Однако разработанные рационы стоит как минимум опубликовать, чтобы у граждан был ориентир для правильного питания, полагает он.

В Роспотребнадзоре и Минздраве не успели предоставить «Известиям» оперативные комментарии. Однако в пресс-службе Минтруда сообщили, что предложения ФИЦ питания планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. В эту группу входят представители министерств, обеих палат Федерального собрания, профсоюзов, объединений работодателей и научных организаций.

Как ранее сообщали «Известия», состав новой потребительской корзины планируется утвердить с 1 января 2021 года. Не исключено, что изменится и методология расчета прожиточного минимума. Сегодня его определяют, складывая стоимость набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Две последних категории оцениваются в размере 50% относительно стоимости продовольствия. То есть в упрощенном виде прожиточный минимум равен двойной стоимости набора продуктов. По итогам I квартала 2019 года он составил 11,7 тыс. рублей для трудоспособных граждан, 8,9 тыс. для пенсионеров и 10,6 тыс. для детей.

Застольное неравенство

Опираясь на среднероссийские цены в июне, представленные в Единой межведомственной информационной системе (ЕМИСС), «Известия» рассчитали стоимость предложенных ФИЦ питания наборов продуктов. Основанные на этих данных прожиточные минимумы оказались следующими: для мужчин 16 тыс. рублей в месяц, для женщин — 13,7 тыс. рублей, для пенсионеров — 13,2 тыс. рублей. 14,9 тыс. рублей полагается школьникам (7–15 лет), 10,3 тыс. рублей воспитанникам детских садов (4–6 лет) и 8,6 тыс. рублей — малышам от года до трех лет.

С медицинской точки зрения дополнительное разделение базовых рационов абсолютно оправданно, считает диетолог Алексей Ковальков.

— Конечно, мужчина и женщина должны питаться по-разному. Это справедливо и при сравнении рационов подростка и шестилетнего ребенка, — сказал он.

Однако с социально-экономической точки зрения новая методика вызывает вопросы. Главное последствие подобной меры—- корректировка социальных выплат и минимальных зарплат, отметила доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. При этом, например, Трудовой кодекс не допускает дискриминации по половому признаку.

Практики разделения прожиточного минимума на мужской и женский не существует ни в одной стране мира, и ее вряд ли можно назвать справедливой, согласен и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

— Если мы хотим провести разделение, логичнее считать базовые бюджеты для разных типов семей. К примеру, у матери-одиночки с сыном и супружеской пары с тремя детьми они будут совершенно разными, — предложил специалист.

Он также отметил, что потребительская корзина нуждается в дополнении перечнем непродовольственных товаров, в том числе предметами одежды. Так, в составе канадской потребкорзины — больше 400 позиций, привёл пример эксперт.

Вероятно, стоит пересмотреть принципы расчета потребительской корзины — этот вопрос также рассматривается в рабочей группе Минтруда, рассказал «Известиям» эксперт управления социальной политики аналитического центра при правительстве России Владимир Трубин. Сегодня соотношение стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров с услугами 50% на 50% (или близкое к этому) используется лишь в России и бывших союзных республиках.

— В Канаде, например, удельный вес продуктов питания в стоимости потребительской корзины значительно ниже: в провинции Альберта — 30,5%, в Квебеке – 34,6%, — сообщил эксперт. — Эта пропорция близка к структуре потребительских расходов населения РФ, учитываемых Росстатом для определения индекса потребительских цен. Продовольственные товары составляют в них 37–38%, непродовольственные — 35–36%, а услуги — 26–28%.

Численность россиян, живущих за чертой бедности, в I квартале этого года увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщал Росстат в понедельник. В ведомстве поясняли, что это связано с опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

Источник: Известия