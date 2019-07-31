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В День города 7 сентября выступит группа CoverBeat для жителей Бердска

12:00 31.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане также увидят выступления лучших артистов области. Вечером небо окрасит салют.

В День города 7 сентября выступит группа CoverBeat для жителей Бердска
День города Бердск традиционно отмечает в первую субботу сентября

День города отпразднуют 7 сентября жители Бердска. В этом году день рождения Бердска, посвященное году театра в России, совпадает с другим значимым в регионе событием — культурной олимпиадой.

Бердск впервые примет на своих площадках областную культурную олимпиаду, шестую по счету, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 31 июля начальник отдела культуры Оксана Мокриенко. Открытие олимпиады состоится на площади Горького 6 сентября с 12.00 до 14.00. Приезжают около 1000 человек со всех районов области. 35 команд будут участвовать в культурных мероприятиях по 13 номинациям.

На следующий день, 7 сентября, пройдет гала-концерт участников олимпиады, завоевавших золотые и серебряные медали. Концерт и награждение участников олимпиады стартует с 16.00.

Традиционно в утренние часы в День города будут проводиться утренние зарядки, но только во дворах, а также возложение цветов к Мемориалу Славы. Пройдет церемония вручения свидетельств коллективам и бердчанам, попавшим на Доску почета. Насыщенная программа пройдет и в городком парке культуры и отдыха.

Торжественная часть начнется с 19.00. В вечерней программе перед бердчанами выступит новосибирская группа CoverBeat.

Жителей и гостей в 22.00 ждет праздничный салют, который и завершит празднование Дня города.

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