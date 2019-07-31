Валяющийся памятник Ленину в Искитиме предложил восстановить Грудинину лидер КПРФ Бердска

По словам Сергея Бессонова, за реставрацию могли бы взяться бизнесмены любой политической окраски, если местная власть не в состоянии.

Статуя Ленина не подлежит восстановлению

Разбитую статую Ленина, валяющуюся под окнами музея в Искитиме, так и не удалось пристроить.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», искитимцы обнаружили разрушенный памятник вождю в начале июля.

— Кто будет уважать нашу Историю, если наша власть ее не уважает? С такой политикой местных властей Историю не только перепишут, но и превратят нацию в космополитов без Родины и флага! Стыд и позор Искитимским управленцам, допустившим подобное отношение к Людям, которые немало сделали для нашей многострадальной Родины, — снабдил высказывания фото разбитого памятника читатель.

Но до конца июля статуя Ленина осталась невостребованной, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор искитимского музея Евгения Свитова. И по-прежнему музейщики готовы отдать ее любому желающему.

Лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов полагает, что памятники советской эпохи должны оставаться, там, где были найдены:

— Местные администрации должны находить возможности и хотя бы в укромный уголок ставить. Валяться они, конечно, не должны. Может, искитимская администрация найдет в себе силы просто поставить памятник.

Коммунисты в большинстве своем, по словам Сергея Евгеньевича, «обездоленные люди по сравнению с ЛДПР и «Единой Россией».

— Чтобы предпринять какие-то действия — поднять, отреставрировать и поставить статую требует колоссальных затрат. Может быть, есть смысл обратиться к каким-нибудь бизнесменам, — высказался Бессонов.

И предложил оповестить о происходящем, например, бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

— Можно поставить его в известность о том, что в далекой Сибири лежит на земле статуя Ленина. Ведь он возглавляет совхоз имени Ленина. Я не думаю, что он заберет статую себе, — считает лидер бердских коммунистов, предполагая, что Гурдинин или другой бизнесмен, независимо от политических пристрастий, мог бы дать денег на восстановление разрушенной статуи.

Никому не нужен Ленин

Статуя уже много лет лежит на территории музея — лет 5-7. Где она стояла ранее и кто ее привез, в искитимском музее не знают.

— Нам привезли памятник уже разрушенным. Видимо, его убрали из-за этого — он стал не нужен. Но точно сказать может только бывший директор Людмила Михайловна Самойлова. Статуя в очень плохом состоянии, не знаю, можно ли ее восстановить. Но я думаю, что даже если все памятнику Ленину в стране уберут, его из истории не вычеркнуть. От этого память о человеке и событиях не исчезнет, ведь это наша история, — поделилась и. о. директора музея Татьяна Гейкина.

Начальник отдела культуры Искитима Вадим Матушкин тоже не помнит, откуда и когда появилась разбитая статуя Ленина.

— Когда демонтировали, вся разбили и не знали, куда положить. Отвезли в музей. Никакой исторической и культурной ценности памятник не представляет. Мы же выбрасываем памятники, когда на кладбище меняем. Раньше памятник был прикрыт, но, видимо, ветра были и сорвало, — прокомментировал Вадим Павлович.

Он не видит в этом никакой политической подоплеки — просто статуя пришла в негодность. Сначала ее хотели поместить в музейное хранилище, но там нет места даже для действительно ценных экспонатов. Решили положить во дворе.

— У нас до сих пор стоят памятники и бюсты Ленину по городу, в учреждениях. Но они не представляют никакой ценности — у них нулевая балансовая стоимость. Никто не собирается переписывать историю, мы никогда этого не допустим. Просто памятник изжил свой век. Но выбросить его на свалку рука не поднимается, — рассказал Матушкин.

По словам и.о. руководителя Татьяны Гейкиной, памятник передали в музей на хранение еще при прежнем директоре, на балансе учреждения он не состоит, в фондах не числится. Заниматься его реставрацией музей точно не будет, информация, кто в свое время передал памятник и на каких условиях, давно затерялась. Поэтому сегодня музей готов передать скульптуру любому, кто пожелает ее забрать.

В новосибирском обкоме КПРФ заинтересовались этой темой. Возможно, коммунисты возьмутся за спасение скульптуры вождя.