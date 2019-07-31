Горячая линия о помощи неизлечимо больным начала работать в Новосибирской области

Позвонив на горячую линию, можно получить консультацию по вопросам, связанным с маршрутизацией паллиативного пациента, его сопровождением, предоставлением медицинской и иной помощи, в том числе, лекарств и технических средств реабилитации.

На линию могут обратиться родственники, нуждающихся в обезболивании и паллиативной помощи

Благотворительный фонд «Защити жизнь» при поддержке Фонда президентских грантов запустил консультативную службу по обезболиванию и паллиативной помощи. Номер телефона, на который можно обратиться, — 8 800 222 11 02. Номер и консультация для звонящего бесплатные, сообщает фонд «Защити жизнь».

Позвонив на горячую линию, можно получить консультацию по вопросам, связанным с маршрутизацией пациента, его сопровождением, предоставлением медицинской и иной помощи, в том числе, лекарств и ТСР (технических средств реабилитации), социальных услуг.

«Паллиативная помощь в России только начинает развиваться. К сожалению, пока нет единой системы и комплексного подхода. А дети и взрослые, нуждающиеся в этой помощи, есть. Помощь им требуется именно сейчас. Ни для кого не секрет, что грамотно и вовремя оказанная паллиативная помощь может продлить срок жизни многократно, а главное — улучшить ее качество. Основная проблема, которая не позволяет нуждающимся получить ее, — низкий уровень осведомленности, причем, как пациентов, так и медицинских и социальных работников. Задача консультативной службы — восполнить этот пробел», — поясняет президент фонда «Защити жизнь» Евгения Голоядова.

На линию могут обратиться родственники, нуждающихся в обезболивании и паллиативной помощи. Координатор объяснит, какую помощь могут оказать в Новосибирской области, когда и куда нужно обращаться, как получить направление в паллиативное отделение, что делать, если возникли проблемы с получением обезболивания, как оформить необходимые документы, получить лекарства, питание. В случае необходимости координатор запишет контактные данные и передаст их врачу-консультанту или расскажет о том, как попасть на очную консультацию.

Телефон горячей линии по обезболиванию и паллиативной помощи фонда «Защити жизнь» будет работать ежедневно с 09.00 до 18.00 в режиме консультаций, а с 18.00 до 09.00 — в режиме записи. После 18.00 можно позвонить и оставить сообщение о причине обращения и с заявкой на обратный звонок. Записанные данные будут обработаны, и на следующий день координатор свяжется с семьей для помощи.