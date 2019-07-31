Анальгин, корвалол и левомицетин оказались бесполезны в лечении

К тому же нормальная иммунная система здорового человека справляется с респираторным заболеванием, если нет температуры, за неделю. Антибиотики — не панацея, а очень даже вредные вещи.

Специалист не советует пить витамины и антибиотики без острой необходимости

Эксперты назвали лекарства, которые не оказывают полезного эффекта для здоровья, но остаются популярными среди россиян. В списке оказались анальгин, валидол, корвалол, левомицетин и бисептол. Эти препараты не только бесполезны с точки зрения лечения, но и представляют опасность для здоровья.

«Вечерняя Москва» выяснила у врача общей практики Ирины Добрецовой, какие лекарства и средства народной медицины не обладают лечебными свойствами и представляют наибольшую опасность для здоровья человека.

— Какие средства самые бесполезные при лечении болезней, таких как простуда и ОРВИ?

— Самое бесполезное средство — все что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Потому что на самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, это уже давно доказано. У нас обычно как это делается, приходит человек к специалисту или в частную клинику, тот назначает большой спектр средств, куда входят стимуляторы, часто их даже колят и так далее. Но на самом деле обычный человек может болеть и 7, и 8 дней, и это нормально, защитные силы нашей системы справятся с болезнью и так.

— Насколько полезно принимать витамины?

— Из всех витаминов, которые я бы выделила на сегодняшний день и которые могут действительно оказать пользу, это витамин D. Тот, который детям дают по несколько капель с рождения. Именно у этого витамина существует хорошая доказательная база на сегодняшний день. Но тут нужно знать его норму, а для этого надо сдать анализ крови на витамин D. Но у нас в любом случае мало его в организме, так как мы живем в таком «районе», где мало солнца. А просто покупать и пить витамины я бы не рекомендовала. Только если беременным женщинам.

— Что скажете по поводу антибиотиков?

— Ну нормальная иммунная система здорового человека справляется с тем же респираторным заболеванием, если нет температуры, за неделю. Антибиотики — не панацея, а очень даже вредные вещи. У нас в России, например, много народу их принимает бесконтрольно. Они в широком формате распространены в аптеках, и сейчас врачи столкнулись с серьезной проблемой — резистентностью к ним. Здесь хотелось бы посоветовать людям не покупать их по каждому «чиху». С первого дня употреблять их не надо. То же самое касается и нестероидных средств, которые многие принимают при локальных болях. У этих препаратов есть очень обширные побочные действия, среди которых и болезни желудка и почек.

— Если говорить о народной медицине, когда люди при заболеваниях используют разные травы, отвары или прикладывают к ранам листья подорожника, то насколько это эффективно и безопасно?

— Есть такие травы типа сабельника. Они достаточно токсичные для всяких органов и тканей, особенно для почечных тканей. Они очень губительно влияют на них. По сути это яд. Есть много трав, которые вообще никакого эффекта не дают. Вот, например, распространенное заблуждение о подорожнике, который надо прикладывать к рваной ране. Это вообще очень опасно. Представьте: ребенок упал, а его мать, вместо того, чтобы вести его к врачу — прикладывает ему подорожник. Это вообще опасная затея. Антисептическими действиями он никакими не обладает, поэтому кроме местного воспаления может еще и сепсис заиграть. Это надо пресекать очень строго, много таких мам-самоучек сейчас развелось. Еще плюс про мочу — многие советуют также прикладывать ее к ранам, допустим. Но это отходы — там очень много различных тяжелых солей, которые только приведут к раздражению.

— Оказывают ли полезный эффект мази, которые пользуются популярностью у наших граждан при различных мышечных травмах?

— Ну чтобы бесконтрольно не мазаться всякими хондропротекторами и мазями, допустим, можно порекомендовать только одно. То, что не нравится нашим людям, — это закачка мышц, введение мышц в работу. Это будет комплексно, это будет правильно. А все эти мази, примочки и уколы — бесполезная штука, пока не включишь свои мышцы.

Источник: vm.ru