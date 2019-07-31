Как в Турции: Чистят ковры
по-новому в любое время года
по-новому в любое время года
Чистка на уникальном оборудовании вернет
ковровому изделию вторую жизнь. Избавит не только
от пятен, но и от неприятного запаха
ковровому изделию вторую жизнь. Избавит не только
от пятен, но и от неприятного запаха
Уникальное оборудование для чистки и стирки ковров закупил Автокомплекс 187 Service, расположенный по ул. Ленина, 138/1. Подобной моечной техники насчитываются единицы в Новосибирске. И вот теперь она появилась в нашем небольшом городке, чтобы бердчане могли в любое время года сдать ковры и паласы на чистку и получить их назад изумительно чистыми, почти как новыми.
Оборудование произведено в Турции, где накоплен огромный опыт по стирке и чистке ковров. Состоит оно из трех агрегатов. Именно через три машины придется пройти загрязненному ковровому изделию, чтобы избавиться от пыли и грязи.
Прочь пыль и мусор
Первый станок - промышленный пылесос. Первый щеточный вал раскрывает ворс ковра, второй выбивает, третий щеточный вал подчищает остатки пыли и шерсти, которые остались на ворсе после выбивания.
Оборудование произведено в Турции, где накоплен огромный опыт по стирке и чистке ковров. Состоит оно из трех агрегатов. Именно через три машины придется пройти загрязненному ковровому изделию, чтобы избавиться от пыли и грязи.
Прочь пыль и мусор
Первый станок - промышленный пылесос. Первый щеточный вал раскрывает ворс ковра, второй выбивает, третий щеточный вал подчищает остатки пыли и шерсти, которые остались на ворсе после выбивания.
Ванна с шампунем
После того как ковер очистят от мусора и пыли, он попадает во влажный цех. Сначала коврик мокнет в ванне, пока ворс не пропитается водой, а затем оказывается в установке по стирке. Как только стиральный автомат запускают, происходит подача специальной химии (не автомобильной, которую используют на всех автомойках), вернее, высокопенного шампуня. Роторные щетки стирают ковер и вместе с пеной с него удаляется вся грязь. Другие щетки установки поднимают ворс ковра. Следующий этап - очистка от химии. Затем ковер сворачивается в трубочку и ждет следующего этапа чистки.
Центрифуга
На последнем этапе ковер ждет отжим в центрифуге. Как только вся мыльная вода с него уйдет, начинается подача воды для полоскания. На финише - отжим. На весь процесс помывки уходит 200 литров воды.
После того как ковер очистят от мусора и пыли, он попадает во влажный цех. Сначала коврик мокнет в ванне, пока ворс не пропитается водой, а затем оказывается в установке по стирке. Как только стиральный автомат запускают, происходит подача специальной химии (не автомобильной, которую используют на всех автомойках), вернее, высокопенного шампуня. Роторные щетки стирают ковер и вместе с пеной с него удаляется вся грязь. Другие щетки установки поднимают ворс ковра. Следующий этап - очистка от химии. Затем ковер сворачивается в трубочку и ждет следующего этапа чистки.
Центрифуга
На последнем этапе ковер ждет отжим в центрифуге. Как только вся мыльная вода с него уйдет, начинается подача воды для полоскания. На финише - отжим. На весь процесс помывки уходит 200 литров воды.
Сушилка на 500 кв. метров
После помывки ковер отправляется в сушилку, где одновременно могут находиться до 500 кв. метров ковровых изделий. В помещении поддерживается температура в 40 градусов. Именно при таком условии работает осушитель. Высыхает изделие за 8-12 часов. После высыхания ковер еще раз пылесосят и специальными щетками поднимают на нем ворс и удаляют катышки. Затем ковер сворачивают, упаковывают в пленку. Все. Он готов служить своим владельцам дальше.
После помывки ковер отправляется в сушилку, где одновременно могут находиться до 500 кв. метров ковровых изделий. В помещении поддерживается температура в 40 градусов. Именно при таком условии работает осушитель. Высыхает изделие за 8-12 часов. После высыхания ковер еще раз пылесосят и специальными щетками поднимают на нем ворс и удаляют катышки. Затем ковер сворачивают, упаковывают в пленку. Все. Он готов служить своим владельцам дальше.
Не все ковры одинаковы
Не всем коврам рекомендована влажная чистка. Не беда. Здесь к каждому ковру свой подход. Не нужно стесняться того, что ваш ковер сильно загрязнен и покрыт пятнами. Или источает запах после того, как на нем случились «неожиданности» у животных или детей. Специалисты с помощью химии справятся и с пятнами, и с грязью, и с запахами.
Не всем коврам рекомендована влажная чистка. Не беда. Здесь к каждому ковру свой подход. Не нужно стесняться того, что ваш ковер сильно загрязнен и покрыт пятнами. Или источает запах после того, как на нем случились «неожиданности» у животных или детей. Специалисты с помощью химии справятся и с пятнами, и с грязью, и с запахами.
Доставку заказывали?
При желании клиента сотрудники фирмы могут выехать на дом и забрать ковер на стирку прямо из квартиры. А затем через 1-2 дня вернуть его назад. Уже чистым и свежим. Такая услуга будет стоить 300 рублей, независимо от того сколько ковров вы сдаете за один раз.
В любое время года
При наличии в Бердске данного оборудования жители могут отдавать ковры на чистку круглый год, даже в трескучие морозы. Хотите свеженький коврик на Новый год? Пожалуйста.
Цены не кусаются
Помывка ковра на специальном оборудовании обойдется владельцам в ту же цену, что и на автомойке. Цена одна - качество разное.
При желании клиента сотрудники фирмы могут выехать на дом и забрать ковер на стирку прямо из квартиры. А затем через 1-2 дня вернуть его назад. Уже чистым и свежим. Такая услуга будет стоить 300 рублей, независимо от того сколько ковров вы сдаете за один раз.
В любое время года
При наличии в Бердске данного оборудования жители могут отдавать ковры на чистку круглый год, даже в трескучие морозы. Хотите свеженький коврик на Новый год? Пожалуйста.
Цены не кусаются
Помывка ковра на специальном оборудовании обойдется владельцам в ту же цену, что и на автомойке. Цена одна - качество разное.
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Чистый ковер - залог здоровья
Каждый год ковер аккумулирует внутри себя и под собой два-три килограмма пыли и грязи. С человека спадает около 1,5 миллионов чешуек кожи в час, большинство из которых скапливается в коврах. Пылевые клещи размножаются в теплой и влажной среде, поедая чешуйки отмершей человеческой кожи и размножаясь в собирающих пыль коврах. Остатки их жизнедеятельности могут смешаться с воздушной пылью и вызвать тяжелые случаи аллергии. Все ковры следует сдавать в химчистку не реже, чем раз в год или полтора. Токсические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, могут впитываться в волокна ковра и подвергать детей и домашних животных риску злокачественных новообразований. Когда чистка и уход за коврами осуществляется правильно, они могут улучшать качество воздуха в помещении, захватывая пыль и аллергические вещества, содержащиеся в воздухе. Первые пылесосы Гувера было очень трудно продать, так как потенциальные покупатели отказывались поверить (или даже были оскорблены предположением), что в их коврах может быть так много пыли и грязи.
ИП Мананков П.В. ИНН540541081447. ОГРНИП319547600122845. На правах рекламы. Фото Галины Панчевой.