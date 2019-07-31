Как в Турции: Чистят ковры по новому в любое время года

Чистый ковер - залог здоровья



Каждый год ковер аккумулирует внутри себя и под собой два-три килограмма пыли и грязи. С человека спадает около 1,5 миллионов чешуек кожи в час, большинство из которых скапливается в коврах. Пылевые клещи размножаются в теплой и влажной среде, поедая чешуйки отмершей человеческой кожи и размножаясь в собирающих пыль коврах. Остатки их жизнедеятельности могут смешаться с воздушной пылью и вызвать тяжелые случаи аллергии. Все ковры следует сдавать в химчистку не реже, чем раз в год или полтора. Токсические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, могут впитываться в волокна ковра и подвергать детей и домашних животных риску злокачественных новообразований. Когда чистка и уход за коврами осуществляется правильно, они могут улучшать качество воздуха в помещении, захватывая пыль и аллергические вещества, содержащиеся в воздухе. Первые пылесосы Гувера было очень трудно продать, так как потенциальные покупатели отказывались поверить (или даже были оскорблены предположением), что в их коврах может быть так много пыли и грязи.