Парка не будет: отодвинули на 2020 год 77 млн рублей для реконструкции парка в Бердске

30 августа должен был завершиться второй этап глобальной и дорогой реконструкции городского парка Бердска. Однако и второй аукцион по поиску подрядчика, прошедший 19 июля, «провалился». В мае этого года бердская мэрия объявили электронные торги с начальной стартовой ценой 77,1 млн рублей. Но 14 июня аукцион не состоялся из-за технического сбоя. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов, во время торгов программа закрылась за четыре часа до их окончания. А это считается нарушением, и аукцион признали несостоявшимся.
Все подготовительные процедуры к обоим аукционам были проведены с соблюдением закона, при положительной экспертизе. После первых неудачных торгов поступила жалоба в ФАС, которая предписала бердской администрации устранить «нарушения».
— По второму аукциону была единственная заявка, но поставщик не был допущен, потому что он не обеспечил финансирование задатка, как того требуют условия госзаказа. Торги не состоялись, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жана Шурова.
После этого бердские чиновники обратились в министерство ЖКХ Новосибирской области с предложением распределить в 2019 году ассигнования, предусмотренные на реконструкцию парка, на благоустройство дворов по программе «Комфортная среда».
— Конечно, у нас нет столько дворовых проектов, чтобы освоить все деньги. Часть проектов находится на экспертизе, поэтому пока не могу сказать сколько их будет. В конце сентября уже будем точно знать — после сентябрьской сессии заксобрания, где произойдет перераспределение средств, — пояснила Жанна Сергеевна.
По ее словам, 77 млн рублей, предназначенные парку, будут освоены позже:
— Как только нас включат в приказ, будут транши, преступим к проведению аукциона, заключению контракта и выполнению работ в 2020 году.
Деньги федерального бюджета на бердский парк, как заверила замглавы по экономике, ни в коем случае «не пропадут». В правительстве просчитывают и учитывают риски при освоении денег и заключении контракта — он должен был появиться с подрядчиком по реконструкции парка до 1 июля 2019 года.
— Ничего страшного не произошло. Работаем пока в другом направлении. Мы отправили письмо заместителю губернатора Семке и работаем с министерством ЖКХ. Объемы очень большие. Существующий проект реконструкции парка остается. Войдем с ним в программу на следующий год, — уверена Шурова.
Парк обнесут забором
Второй этап благоустройства городского парка предполагает установку высокой ажурной ограды по всему периметру, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, новую детскую площадка с антитравматичным покрытием и специальными конструкциями для детей инвалидов, урны, летний водопровод и другое.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Городского центра культуры и досуга Антон Седов, в городском парке вырубят более 100 аварийных деревьев, в основном тополя и клены. Посадка новых деревьев и кустарников будет проводиться в соответствии с существующим дендропроектом. Длинномеры, 100 шестиметровых елей и лиственниц, высадят вместо тополей.
Об ограждении парка говорят много лет. Но до сих пор идут споры — нужно ли огораживать забором всю парковую территорию. Нет единодушия среди бердчан. Но замдиректора ГЦКиД уверен, что ограда нужна, что препятствием для свободного доступа она не послужит.
— Оборудуют большую входную группу для проезда спецтехники, через которую доступ будет ограничен. Малая входная группа, калитки, будут всегда открыты для жителей: два входа предусмотрены со стороны ул. Свердлова, один — со стороны ул. К. Маркса, со стороны ул. Горького — четыре, со стороны ул. Островского — два. Входов достаточно для свободного передвижения, — пояснил Антон Седов.
По поводу асфальта- чарез три года- он будет весь в провалинах и трещинах. Тротуарная плитка, уложенная качественно КАЧЕСТВЕННО!!! намного красивее для парка. Ну и деревья должны быть в парке, клумбы, скамейки. С деревьями уже который год напряженка- лысый стоит, а еще хотят и дальше вырубать...
Клены по осени имеют красивый красный, желтый цвет- но нет! Кому то снова надо снова впихнуть елки... Мало Вам елок по дороге ул. Ленина засохло???