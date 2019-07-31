Парка не будет: отодвинули на 2020 год 77 млн рублей для реконструкции парка в Бердске

В 2019 году два аукциона по поиску подрядчика для благоустройства городского парка провалились. Деньги частично пойдут на ремонт дворов. Миллионы для Бердска не потеряются.

Городской парк Бердска уже частично преобразился

30 августа должен был завершиться второй этап глобальной и дорогой реконструкции городского парка Бердска. Однако и второй аукцион по поиску подрядчика, прошедший 19 июля, «провалился». В мае этого года бердская мэрия объявили электронные торги с начальной стартовой ценой 77,1 млн рублей. Но 14 июня аукцион не состоялся из-за технического сбоя. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов, во время торгов программа закрылась за четыре часа до их окончания. А это считается нарушением, и аукцион признали несостоявшимся.

Все подготовительные процедуры к обоим аукционам были проведены с соблюдением закона, при положительной экспертизе. После первых неудачных торгов поступила жалоба в ФАС, которая предписала бердской администрации устранить «нарушения».

— По второму аукциону была единственная заявка, но поставщик не был допущен, потому что он не обеспечил финансирование задатка, как того требуют условия госзаказа. Торги не состоялись, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жана Шурова.

После этого бердские чиновники обратились в министерство ЖКХ Новосибирской области с предложением распределить в 2019 году ассигнования, предусмотренные на реконструкцию парка, на благоустройство дворов по программе «Комфортная среда».

— Конечно, у нас нет столько дворовых проектов, чтобы освоить все деньги. Часть проектов находится на экспертизе, поэтому пока не могу сказать сколько их будет. В конце сентября уже будем точно знать — после сентябрьской сессии заксобрания, где произойдет перераспределение средств, — пояснила Жанна Сергеевна.

По ее словам, 77 млн рублей, предназначенные парку, будут освоены позже:

— Как только нас включат в приказ, будут транши, преступим к проведению аукциона, заключению контракта и выполнению работ в 2020 году.

Деньги федерального бюджета на бердский парк, как заверила замглавы по экономике, ни в коем случае «не пропадут». В правительстве просчитывают и учитывают риски при освоении денег и заключении контракта — он должен был появиться с подрядчиком по реконструкции парка до 1 июля 2019 года.

— Ничего страшного не произошло. Работаем пока в другом направлении. Мы отправили письмо заместителю губернатора Семке и работаем с министерством ЖКХ. Объемы очень большие. Существующий проект реконструкции парка остается. Войдем с ним в программу на следующий год, — уверена Шурова.

Парк обнесут забором

Второй этап благоустройства городского парка предполагает установку высокой ажурной ограды по всему периметру, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, новую детскую площадка с антитравматичным покрытием и специальными конструкциями для детей инвалидов, урны, летний водопровод и другое.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Городского центра культуры и досуга Антон Седов, в городском парке вырубят более 100 аварийных деревьев, в основном тополя и клены. Посадка новых деревьев и кустарников будет проводиться в соответствии с существующим дендропроектом. Длинномеры, 100 шестиметровых елей и лиственниц, высадят вместо тополей.

Об ограждении парка говорят много лет. Но до сих пор идут споры — нужно ли огораживать забором всю парковую территорию. Нет единодушия среди бердчан. Но замдиректора ГЦКиД уверен, что ограда нужна, что препятствием для свободного доступа она не послужит.

— Оборудуют большую входную группу для проезда спецтехники, через которую доступ будет ограничен. Малая входная группа, калитки, будут всегда открыты для жителей: два входа предусмотрены со стороны ул. Свердлова, один — со стороны ул. К. Маркса, со стороны ул. Горького — четыре, со стороны ул. Островского — два. Входов достаточно для свободного передвижения, — пояснил Антон Седов.