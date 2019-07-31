Около Почты России бегает породистая собака. Ваша?

Людей не боится, не агрессивный, по внешнему виду (немного потрепанный) может уже больше суток бегает.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор:

Возле Ленина, 67 а (\»Пятерочка\» во дворе Почта России) бегает породистая собака (Хаски или Маламут) крупная, на шее темный кожаный ошейник, глаза разного цвета — голубой и коричневый. Людей не боится, не агрессивный, по внешнему виду (немного потрепанный) может уже больше суток бегает. Может, потерял кто?