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Народные новости

Около Почты России бегает породистая собака. Ваша?

09:07 31.07.2019
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Людей не боится, не агрессивный, по внешнему виду (немного потрепанный) может уже больше суток бегает.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор:
Возле Ленина, 67 а (\»Пятерочка\» во дворе Почта России) бегает породистая собака (Хаски или Маламут) крупная, на шее темный кожаный ошейник, глаза разного цвета — голубой и коричневый. Людей не боится, не агрессивный, по внешнему виду (немного потрепанный) может уже больше суток бегает. Может, потерял кто?

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