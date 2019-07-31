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Занижать прожиточный минимум пенсионеров запретил Медведев

17:00 31.07.2019 Фото: кремлин.ру
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Прожиточный минимум на следующий финансовый год чиновники будут рассчитывать, как с учетом ситуации в конкретном регионе, так и основываясь на данных за первые два квартала текущего года по стране в целом.

Занижать прожиточный минимум пенсионеров запретил Медведев
Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, сообщает пресс-служба правительства.

Прожиточный минимум на следующий финансовый год чиновники будут рассчитывать, как с учетом ситуации в конкретном регионе, так и основываясь на данных за первые два квартала текущего года по стране в целом, рассказал премьер. От величины прожиточного минимума будет зависеть размер дополнительных выплат.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — сказал Медведев.

Минтруд подготовил законопроект о едином порядке расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах еще в мае. В Минтруде предложили рассчитывать ежегодный ПМП в регионах так: фактический ПМП в регионе за первое полугодие делить на общефедеральный ПМП за тот же период и умножать на общефедеральный ПМП, который Минэкономразвития прогнозирует на следующий год.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил тогда, что предлагаемые министерством изменения вряд ли помогут избежать занижений показателей, так как «сама методика расчета фактического прожиточного минимума пенсионера в субъекте предполагает, что ответственный орган исполнительной власти в регионе осуществляет расчет показателя из состава потребительской корзины». Регион может, к примеру, заменить мясо на картофель в потребительской корзине, и это приведет к снижению величины прожиточного минимума, пояснил Сафонов.

Источник: РБК

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