7 млрд рублей Медвдев отправил в регионы на борьбу с бедностью

Основной акцент в работе по снижению бедности будет сделан на выводе из бедности семей с детьми. Практика показала, что наиболее эффективным механизмом преодоления бедности является социальный контракт.

Регионы, участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью, получат 7 миллиардов рублей

Регионы, участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью, получат 7 миллиардов рублей на софинансирование программы социального контракта в 2020 году, сообщил во вторник во время рабочей поездки в Барнаул министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Согласно сообщению Минтруда, 20 июня 2019 года завершился второй этап проекта по борьбе с бедностью в пилотных регионах. В нем участвуют Кабардино-Балкария, Коми, Татарстан, Тува, Алтайский, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

«Все регионы, вошедшие в пилотный проект, получат в 2020 году 7 миллиардов рублей (софинансирования по программе социального контакта). Если говорить о соцконтракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 миллионов рублей на софинансирование этого проекта», — резюмировал Топилин.

По его словам, главная задача данного проекта — отработать технологии.

Ранее в Минтруде сообщали, что основной акцент в работе по снижению бедности будет сделан на выводе из бедности семей с детьми. Практика показала, что наиболее эффективным механизмом преодоления бедности является социальный контракт, так как он стимулирует людей к активным действиям по улучшению своего материального положения.

В феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал подумать о пересмотре подходов к определению уровня бедности, чтобы учитывались расходы семей, а не только доходы. Он также говорил о создании реестра бедных семей в рамках пилотного проекта по снижению бедности.

Источник: РИА Новости