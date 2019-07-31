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Лекарство от рака нашли ученые в США

17:45 31.07.2019 Фото: Википедия
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Согласно результатам многолетнего испытания ниволумаба, пятилетние показатели выживаемости для нового препарата оказались выше, чем для других видов терапии, включая химиотерапию, ингибиторы киназы, биологическую терапию и другие методы лечения.

Лекарство от рака нашли ученые в США
В исследовании приняли участие 270 человек

Ученые Института иммунотерапии рака при Онкологическом центре имени Джона Хопкинса в США сообщили об успешных испытаниях препарата ниволумаба (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей и неподдающейся лечению другими методами меланомы, почечно-клеточного рака или немелкоклеточного рака легких. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 270 человек. Согласно результатам многолетнего испытания ниволумаба, пятилетние показатели выживаемости для нового препарата оказались выше, чем для других видов терапии, доступных в 2008 году, включая химиотерапию, ингибиторы киназы, биологическую терапию и другие методы лечения.

При обычной терапии пациентов с раком кожи четвертой стадии пятилетняя выживаемость составила пять процентов, а с немелкоклеточным раком легких — шесть процентов. Ниволумаб способствовал 34,2-процентной выживаемости для меланомы, 27,7-процентной для почечно-клеточного рака и 15,6-процентной для рака легких.

Ниволумаб блокирует активность молекулы PD-1, которая является иммунной контрольной точкой, сдерживающей клетки, атакующие раковую опухоль.

Источник: Лента.ру

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