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Заказать и получить автомобильные номера у изготовителя стало возможным в России

11:30 31.07.2019 Фото: Википедия
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Сам порядок регистрации автомобилей остается практически прежним, но в органах ГИБДД можно будет только получить набор букв и цифр регистрационного знака, а изготовлением «жестянки» с этими данными займутся специалисты частных фирм.

Заказать и получить автомобильные номера у изготовителя стало возможным в России
У россиян появится возможность самостоятельно заказать и получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков.

У россиян появится возможность самостоятельно заказать и получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков.

Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, а вступит в силу новый закон с 1 января 2020 года.

Сам порядок регистрации автомобилей остается практически прежним, но в органах ГИБДД можно будет только получить набор букв и цифр регистрационного знака, а изготовлением «жестянки» с этими данными займутся специалисты частных фирм. Они смогут снабдить автовладельца не только «первичными» номерами, но и изготовить им замену в случае надобности — если сильно погнутся, поломаются, испачкаются и т.д. При этом мастера, которые получат право на изготовление номеров, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и маркировки основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Кроме того, закон вводит новые правила регистрации для вывозимых за границу автомобилей, а также перегоняемых базовых транспортных средств.

Источник: РГ

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