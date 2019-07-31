Пассажирский состав с Wi-Fi за 240 млн рублей запустили в Алтайском крае

Этот состав стал самым современным в регионе. Вагоны, в составе их четыре, представлены в двух модификациях — 1 класса на 60 посадочных мест и 1 класса повышенной комфортности на 40 мест, оснащены кондиционерами.

Он стал самым современным в регионе

Новый пассажирский состав пригородного сообщения стоимостью более 240 млн рублей запустили в понедельник в Алтайском крае. Этот состав стал самым современным в регионе, сообщил журналистам во время торжественного запуска состава губернатор региона Виктор Томенко.

По данным пресс-службы администрации региона, вагоны, в составе их четыре, представлены в двух модификациях — 1 класса на 60 посадочных мест и 1 класса повышенной комфортности на 40 мест, оснащены кондиционерами, Wi-Fi, системами безопасности, пожарной сигнализацией, кузова из стали прослужат не менее 40 лет.

Томенко отметил, что в этом году пригородные перевозки из бюджета края будут субсидированы на 299 млн рублей. 140 млн рублей компания «Алтай-пригород», занимающаяся перевозками по этим направлениям, уже получила.

«В дальнейшем в перспективных планах у нас есть развитие скоростных сообщений не только внутри края, но и межобластных. В частности, направления Новосибирск — Барнаул с использованием подвижного состава нового поколения — таких электропоездов, как «Ласточка». Я думаю, в сентябре будет пробная поездка, в течение двух-трех лет, я думаю, этот подвижной состав у нас в обязательном порядке появится», — сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай.

Пригородные перевозки в Алтайском крае пользуются огромным спросом. За первое полугодие 2019 года скоростными поездами было перевезено 443 тыс. пассажиров — на 9,1% больше, чем за такой же период прошлого года. В целом, всеми пригородными поездами за шесть месяцев этого года перевезено 4,6 млн пассажиров, рост составил 0,5% к первому полугодию 2018 года.

Источник: ТАСС