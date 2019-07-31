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«Обстреляли» из пневматики продавца в детском магазине двое второклассников на Урале

10:45 31.07.2019 Фото: стоп-кадр с видео
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Мальчики 7 и 8 лет пришли в магазин, торгующий детскими игрушками, и продавщица заподозрила их в краже.

Обстреляли из пневматики продавца в детском магазине двое второклассников на Урале
Полиция проводит проверку

Телеграм-канал «База» опубликовал видео с камеры наблюдения из магазина детских игрушек. Два мальчика младшего школьного возраста зашли в магазин, подошли к прилавку и что-то спросили у продавца. Затем один из них в упор стал стрелять в девушку за прилавком из пневматического пистолета. Продавщица попыталась догнать стрелявшего, но тот убежал. Тогда она закрыла второго в магазине и сдала его полиции.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Мальчики 7 и 8 лет пришли в магазин, торгующий детскими игрушками, и продавщица заподозрила их в краже.

«Дети ничего лучше не придумали, открыли стрельбу из игрушечного пистолета, хотя они могли напугать этим несведующего человека — все же из игрушечного пистолета причинить травму сложно, пистолет стреляет маленькими шариками. Одного ребенка она задержала, второй убежал. Сотрудники территориального отдела внутренних дел из подразделения по делам несовершеннолетних сейчас проводят профилактическую работу и с детьми, и с их родителями. По итогам начавшей проверки представители МВД примут обоснованное решение», — рассказал Znak.com полковник Валерий Горелых.

Источник: Вечерняя Казань

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От редакции

Как наказать?

Аноним, 31 июля 2019 11:06
Надо было не в полицию сдавать, а сделать с ним то, что сделали с марселасом уолэссом в закрытом магазинчике
Kronverk5, 31 июля 2019 11:45
А вот интересно, если бы продавец выхватила у стреляющего в неё заглотыша пистолет, и им же проломила ему башку, это превышение, или необходимая оборона?

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