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Головные боли и плохой сон говорят о профессиональном выгорании

10:15 31.07.2019 Фото: Pixabay
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Негативное восприятие своей профессии характеризуется прежде всего циничным отношением к труду, формальностью контактов с окружающими, повышенной конфликтностью.

Головные боли и плохой сон говорят о профессиональном выгорании
Чаще всего выгоранию подвержены молодые люди

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT, какие признаки свидетельствуют о наличии у работников профессионального выгорания.

Выгорание (более подходящий термин, по мнению специалистов, «состояние полного истощения») проявляется прежде всего в таких симптомах, как эмоциональная истощённость, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности, считают эксперты.

Эмоциональная истощённость — чувство опустошённости, исчерпанности эмоциональных ресурсов, негативные установки по отношению к окружающим, себе, своей работе и жизни в целом. При таком состоянии в стрессовых ситуациях возможны эмоциональные срывы, отмечают в НИИ медицины труда.

Негативное восприятие своей профессии характеризуется прежде всего циничным отношением к труду, формальностью контактов с окружающими, повышенной конфликтностью.

Падение общей работоспособности, или редукция личностных достижений, по мнению специалистов, выражается в снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности в работе, профессиональной самооценки. Как следствие, возникают безразличие к работе и полное ощущение собственной несостоятельности.

Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).

«Выгорание — следствие профессионального стресса. Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворённости в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера», — уточняют в НИИ медицины труда.

По мнению специалистов, выгоранию подвержены представители многих профессий, в том числе врачи (особенно терапевты и реаниматологи), учителя, полицейские, пилоты и социальные работники.

Эксперты также отметили, что наиболее подвержены эмоциональному выгоранию молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет.

Источник: RT

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Аноним, 31 июля 2019 11:51
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