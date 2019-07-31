Где найти летом работу?

Знай свои трудовые права!



В поиске работы могут помочь центры занятости населения. Через данное учреждение найти подходящую вакансию может любой желающий от 14 лет. Несовершеннолетним гражданам предоставляют такие места, где большую часть денег платит государство, а малая остается за работодателем. Это необходимо знать для того, чтобы юный гражданин был информирован о своих полномочиях в случае, если работодатель оказался недобросовестным и удерживает часть денег на своем счету. Компанией или предприятием, сотрудничающей с Центром занятости должен строго соблюдаться Трудовой Кодекс. Он же регламентирует продолжительность рабочей недели, которая составляет не более 24 часов для детей до шестнадцати лет, и не более 35 часов для подростков от 16 до 18 лет. Чтобы несовершеннолетний мог устроиться на работу, ему необходимо предоставить в Центр занятости справку из школы или колледжа, паспорт, письменное согласие от родителей, дающее право на трудовую деятельность и обзавестись трудовой книжкой со СНИЛС.