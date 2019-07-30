«Хлеба Ингушетии» пекут булки на Бердском хлебокомбинате

Начав работать сначала на хлебном рынке Сибири, ингушские бизнесмены теперь инвестируют в хлебопекарное производство на родине.

Бердский хлебокомбинат выпускает продукцию с 1957 года

Новый директор Бердского хлебокомбината Магомед Ведзижев является представителем компании «Хлеба Ингушетии». Это один из крупнейших инвестиционных бизнесов республики, который активно работает в Сибири.

«Хлеба Сибири»

Братья Ведзижевы успешно реализуют проекты по строительству и развитию хлебопекарных производств как на родине, так и в Новосибирской области. Ибрагим, генеральный директор ООО «Хлеба Ингушетии», которая работает на хлебном рынке Татарска, Барабинска, Новосибирска и Бердска. Магомед весной 2019 года возглавил Бердский хлебокомбинат. При этом бывший директор БХК Виктор Гвоздиевский остается собственником предприятия, отдав бразды правления новому управленцу.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Курейш Аушев, начальник отдела инвестиционной политики и развития предпринимательства правительства Ингушетии, сначала Ведзижевы создали компанию «Хлеба Сибири», которую позже переименовали в «Хлеба Ингушетии». Бизнес находится на подъеме в республике, открывает предприятия, вкладывает деньги в их развитие, дает рабочие места.

— Сначала Ведзижевы начали работать на хлебопекарном рынке в Сибири, а потом уже на родине. В 2017 году подписали соглашение об инвестиционной деятельности по строительству хлебокомбинатов. Факты показывают, что компания успешно работает и за пределами республики. Мы постоянно мониторим ситуацию, и могу сказать, что «Хлеба Ингушетии» на хорошем счету. Бюджет им денег не дает, напротив, компания сама вкладывает в экономику, реализуя свои инвестиционные проекты, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Курейш Аушев.

Новый директор — новые планы

Администрация Бердска уже познакомилась как с самим Магомедом Ведзижевым, так и с его производственными планами.

— Мы с ним встречались. У него большие планы на развитие БХК. Он имеет опыт работы в отрасли, свое видение перспектив бердского предприятия. Мы одно время держали тему на контроле, чтобы не было увольнений предпенсионеров, женщин в декрете, чтобы люди с кредитами не остались без работы. И сейчас таких вопросов не возникает. Но мы по-прежнему судьбой завода интересуемся, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

По ее словам, Виктор Гвоздиевский представил главе Бердска нового директора. Бывший руководитель рассказал о том, что на БХК стабилизировалась обстановка, что банкротить или закрывать его не собираются, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

15 мая на Бердском хлебокомбинате прошло годовое собрание акционеров. Выбрали нового директора — Магомета Ведзижева.

— Предприятие не продали. Хлебокомбинат работает в нормальном режиме, обстановка стабилизировалась, руководство на месте, Совет директоров работает. А я остаюсь председателем Совета директоров, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.

До этого в акционерном обществе провели «организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства», сообщал Гвоздиевский. Он не скрывал, что ситуация на предприятии была тяжелая. Крупному заводу, выпускающему хлеб с 1957 года, сложно конкурировать с маленькими пекарнями. Еще осенью 2018 года на хлебокомбинате ввели «предбанкротное» состояние. Но в мае 2019-го в бердских СМИ появились объявления о приеме на работу сотрудников для нового производства БХК.

Хлебная Ингушетия

В ингушском городе Карабулак реализуют инвестиционный проект «Комбинат по производству продукции из муки твёрдых сортов пшеницы». Соглашение о реализации проекта объёмом инвестиций 200 млн рублей между Республикой Ингушетия и ООО «Хлеба Ингушетии» было подписано в рамках сочинского инвестиционного форума в 2018 году.

Гендиректор компании Ибрагим Ведзижев рассказал, что возведение производственного объекта планируется начать в сентябре 2019-го, а его сдача предполагается в 2021 году. В качестве базового ассортимента выбраны разные виды хлеба, батонов, баранок и сушек, при выходе на полную мощность этот список расширится до 40 наименований. Всего на хлебокомбинате будет создано порядка 100 рабочих мест. Сбыт продукции будет производиться на всей территории республики с перспективой выхода на рынки сопредельных регионов.

Чиновники, осмотрев будущую стройплощадку, выразил надежду, что предприятие станет одним из градообразующих, сообщила 29 июля интернет-газета «Ингушетия».

В ближайшее время читайте интервью с Магомедом Ведзижевым, новым директором Бердского хлебокомбината.