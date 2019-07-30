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Путин ужесточил закон о штрафах за нарушение режима отдыха и труда водителей

17:25 30.07.2019 Фото: pixabay.com
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Несоблюдение норм времени отдыха повлечет за собой штраф для водителя в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Путин ужесточил закон о штрафах за нарушение режима отдыха и труда водителей
Штраф назначат за управление машиной без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, за исключением случаев поломки аппарата уже во время поездки

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий санкции за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также правил установки тахографов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым несоблюдение норм времени отдыха повлечет за собой штраф для водителя в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Уточняется, что юридические и должностные лица будут нести ответственность в том случае, если установленный ими режим работы водителей не соотносится с нормативными актами РФ.

Кроме того, управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, за исключением случаев поломки аппарата уже во время поездки, повлечет за собой штраф для водителей в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс. рублей). Для должностных лиц, допустивших выпуск машины без тахографа на линию, законом предусмотрен штраф в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 5 тыс. до 10 тыс. рублей), для ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Источник: ТАСС

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