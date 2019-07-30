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Образование / Общество

Как ребенку за лето не забыть то, что учил в школе?

17:03 30.07.2019 Фото: pixabay.com
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Хотите отказаться от традиционного формата — составьте to-do-list, или список дел на день или месяц от лица главного героя книги или известного исторического персонажа.

Как ребенку за лето не забыть то, что учил в школе?
В качестве тренажера можно использовать сайт олимпиад, где всегда найдутся задания прошлых лет

Вопрос, как сделать так, чтобы ребенок не забыл за лето все, что узнал за учебный год в школе, волнует многих. Какие существуют возможности для того, чтобы школьник и его родители могли решить эту задачу сообща, с пользой и увлекательно, «ВМ» рассказал победитель конкурса «Самый классный классный — 2019», классный руководитель школы № 939 Денис Мохонько.

Московская электронная школа

Библиотека Московской электронной школы может стать отличным помощником для ребенка не только в учебное время, но и летом. Огромное количество материалов по каждому предмету, тестов, приложений, помогающих держать в тонусе память ученика. Все это доступно при наличии интернета с любого гаджета.

Образовательные игры

Интересное направление, благодаря которому учеба летом становится полезным развлечением. Современные технологии шагнули настолько вперед, что способны имитировать самую разную реальность: скрасить долгую дорогу, превратить унылое время ожидания в увлекательное пространство развития.

А можно и по старинке. Сегодня доступно такое невероятное разнообразие настольных игр — абстрактные (шахматы, шашки) и социальные (мафия), головоломки и викторины, карточные и многие другие! В них можно играть вдвоем, всей семьей, большой компанией. Настольные игры — это возможность проявить эрудицию и интеллект, способность договариваться и действовать заодно, они моделируют реальные жизненные ситуации и являются эффективным тренажером памяти, внимания.

Чтение

Не стоит пренебрегать проверенными временем классическими способами. Список литературы на лето, книги по истории и географии должны выполнять свою функцию и расширять кругозор ребенка. А дневник читателя не только поможет лучше систематизировать материал и разобраться в сюжетных хитросплетениях мировой классики, но и даст возможность сохранить четкий, разборчивый почерк.

Хотите отказаться от традиционного формата — составьте to-do-list, или список дел на день или месяц от лица главного героя книги или известного исторического персонажа. Умение выделять главное, расставлять приоритеты, четко формулировать, организовывать в определенную структуру обязательно пригодится в учебе.

Поклонники сетевого общения могут вести видеоблог, в котором расскажут о тех географических объектах, которые произвели на них самих наибольшее впечатление.

Кино и мультфильмы

Что может быть интереснее и полезнее просмотра любимых мультфильмов и кино? Только просмотр их на иностранном языке. Вооружитесь блокнотом и ручкой: так просмотр будет не только увлекательным, но и полезным. Школьник сможет заметно «подрасти» за лето: в активный словарь войдут новые языковые обороты, обновится лексика, закрепится грамматика.

Интернет-пространство

В качестве тренажера можно использовать сайт олимпиад, где всегда найдутся задания прошлых лет. На сервисе «Мои достижения» ребенок сможет не только потренироваться, но и пройти диагностику, принять участие в конкурсе, выполнять задания различных форматов и получать на них развернутые ответы.

Источник: Вечерняя Москва

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