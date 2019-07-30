Гуляла по краю открытого окна на 3 этаже 2-летняя девочка в Новосибирске. Папа спал

Соседи стали очевидцами происшествия и вызвали спасателей МАСС. Оказалось, что дверь в квартиру была открыта. Малышка около часа плакала, бродя по подоконнику.

Малышку спасли от трагедии

Вечером, 29 июля, на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что жители дома по ул. Промышленная в Дзержинском районе города наблюдают в окне 3 этажа маленького ребёнка, который около часа плачет и опасно подходит к краю окна. На стуки в квартиру никто не отзывается, сообщает МАСС Новосибирска.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели установили раздвижную лестницу, по которой один спасатель и попал в квартиру. Другие спасатели в это время поднялись на 3 этаж. Оказалось, что дверь на самом деле была не заперта. В квартире была обнаружена девочка 2017 г.р., а в соседней комнате её отец, который спал на матрасе. Его разбудили спасатели и соседи, которые отчитали нерадивого мужчину за оставление ребёнка одного у открытого окна.

В связи со случившимся, спасатели МАСС напоминают, что оставление детей одних без присмотра взрослых может привести к печальным последствиям. А открытое окно, это огромный риск. Любопытный ребёнок, подставив стул, легко может взобраться на подоконник и свалиться вниз. По этому, оставляйте окна открытыми только на проветривание. Москитные сетки также не являются безопасными для детей. Это нужно помнить.Берегите себя и своих близких, будьте внимательными и заботливыми родителями!

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Автор видео МАСС

