Крем для рук, духи и лосьон вызывают раннее половое созревание у девочек

Дети вступают в пубертат раньше положенного срока, если их матери подвергаются воздействию триклозана — химического компонента, который используется в некоторых антибактериальных средствах для мытья рук и зубных пастах.

Духи и крема для рук могут спровоцировать ранний пубертат

Содержащиеся в духах, кремах для рук и лосьонах для тела химические вещества могут стать причиной раннего пубертата у девочек. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета.

В таких популярных косметических средствах, как духи и лосьоны для тела содержатся химикаты, провоцирующие ранний пубертат у девочек. При воздействии определённых субстанций в детском возрасте или даже ещё в утробе матери в организме происходят изменения, которые приводят к досрочному наступлению половой зрелости. Речь идет о химическом веществе под названием диэтилфталат, которое используется в парфюмерии и косметике. Лишь в этом году власти Евросоюза запретили применять определенные повышенные концентрации диэтилфталата в тех или иных продуктах. Кроме того, ранний пубертат может быть спровоцирован воздействием на девочек метилпарабена — химического вещества, которое обнаруживается в недорогих лосьонах для тела и кремах для рук.

Свои выводы ученые из Калифорнийского университета сделали на основе наблюдений почти за 200 девочками от рождения и до наступления подросткового возраста. В период от 9 до 13 лет у девочек каждые девять месяцев искали признаки наступления пубертата. Как полагают исследователи, из-за воздействия данных химических веществ произошло изменение уровня женского гормона эстрогена. А повышенная его концентрация и привела к раннему пубертату. МедикФорум напоминает, что досрочное вступление в половую зрелость представляет угрозу для женского организма, поскольку увеличивает риск опухолей груди и яичников.

Наконец, авторы исследования выяснили, что дети вступают в пубертат раньше положенного срока, если их матери подвергаются воздействию триклозана — химического компонента, который используется в некоторых антибактериальных средствах для мытья рук и зубных пастах. Уровень триклозана измерялся в моче матери на сроке от 14 до 27 недель беременности. Досрочный пубертат отмечался у дочерей тех женщин, у которых показатели триклозана в период беременности были максимальными.

Источник: МедикФорум