Справили нужду на «Вечный огонь» подростки в Саратовской области

Троих пьяных хулиганов запечатлела видеокамера, установленная на здании Центра внешкольной работы. Один из них «греется» у «вечного огня», второй за этим наблюдает, третий решил справить малую нужду, не спускаясь с постамента.

Запись сделана с веб-камеры дня два назад

В Марксе Саратовской области трое молодых людей осквернили «Вечный огонь» в Парке Победы. Видео появилось в группе «Новости Маркса» социальной сети «ВКонтакте».

Хулиганов запечатлела видеокамера, установленная на здании Центра внешкольной работы. Один из них «греется» у «вечного огня», второй за этим наблюдает, третий решил справить малую нужду, не спускаясь с постамента.

Судя по шаткой походке одного из парней, молодые люди находились в алкогольном опьянении.

«Запись сделана с веб-камеры дня два назад. Кто-то из сотрудников полиции сделал запись на телефон, чтобы распространить ее по соцсетям и найти негодяев», — рассказал ИА «Взгляд-инфо» главный редактор портала Сергей Бельский.

Комментаторы видео суровы: «Стыдно за такое поколение», «Их жизнь наказала, раз такими выросли, родителям большой поклон», «Ужас, позор, нелюди! Надеюсь их узнают!!!».

Напомним, в последнее время памятники и элементы художественного оформления Саратовской области часто становятся жертвами вандалов. В начале июня группа подростков расписала белой краской памятник Борцам революции 1905 года. До этого были неприличная фотосессия подростков на поклонном кресте, кража чугунной ограды в сквере Первой учительницы, повреждение в Липках памятника юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг Северного флота, осквернение памятника Воинам-танкистам, неприличная фотосессия на скульптуре Одноклассникам, а также нападение на памятник Федору Турову.

UPD 16.40

«Инцидент произошел сегодня рано утром, где-то с 5.00 до 5.30. И сегодня же молодые люди были задержаны. Все они 2003 года рождения. Два жителя Маркса и один из Коломны.

Предварительно, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения», — уточнили ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Источник: Взгляд-инфо