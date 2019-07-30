Режиссер из Бердска: Театр ревнует и не терпит малейшего намека на предательство

В репертуаре театра «Лестница» около 20 спектаклей

«Курьер.Среда. Бердск» продолжает рубрику «Профессионалы XXI века». Наша героиня — режиссер народного коллектива театр «Лестница» Светлана Лахненко. Она признается, что на ее первые спектакли приходило по 9 человек, сейчас она собирает аншлаги не только в Бердске, но и по всей Сибири.

Задатки режиссера у Светы из Семипалатинска с детства. С малых лет она организовывала концерты, поэтому выбор профессии был очевиден. После окончания Новосибирского культ-просвет училища, учась заочно в Алтайском институте культуры, она 13 лет устраивала городские праздники работая в ДК «Родина».

Но именно о театре грезила бердчанка. В 2007 году Светлана Викторовна подумала, что пришло время осуществить свою давнюю мечту. Дала объявление о наборе в газету. Пришло 44 человека на кастинг, ей это придало уверенности. Она поняла — театру для взрослых быть!

— Светлана Викторовна, как вам пришла идея создать театр?

— Это было время, когда все кинулись зарабатывать деньги. Это казалось самым главным, но в душе образовался страшный вакуум и возникла потребность заполнить его духовным. Поэтому отклик был большой. Но театр — живой организм, его нельзя организовать вдруг за несколько дней или за год-два. Очень много должно быть совпадений, они возникают постепенно. Коллективу 12 лет и мы только-только подошли к тому моменту, когда я чувствую, что есть костяк — группа единомышленников, есть ощущение репертуара, который мы должны играть. Есть ощущение своего зрителя. Но 12 лет — еще не срок для театра. Когда я начинала работать, у меня не было амбиций. Я думала, мы будем ставить отрывки из спектаклей, предполагала, что будем ставить миниатюры. Взяв в работу отрывок из «Предложения» Чехова, мы поняли, что можем поставить спектакль целиком. С ним мы стали лауреатами межрегионального фестиваля любительских театров. Успех воодушевил актеров и мы стали ставить полноценные спектакли. С «Женитьбой Бальзаминова» театр всего через два года защитил звание «Народный коллектив». Радуешься победе, диплому, достижению, а потом нужно держать эту планку и вставать на ступеньку выше.

— По какому принципу вы выбираете репертуар?

— В репертуаре «Лестницы» преобладает классика. Она не подведет. С ней всегда складывались особые отношения. Почему ее очень трудно ставить? Уделяли внимание литературной стороне. Каждую фразу отрабатывали с кровью. Пьесы огромные. Если их ставить полностью, то спектакль получится на 3-4 часа. Это невозможно. Приходилось сокращать. Но прежде был проанализирован и проработан весь текст целиком, все подводные камни и течения.

Репертуар — одна из главных задач. Хочется ставить вещи серьезные, но не хочется перегружать зрителя тяжелыми проблемами. Он же не слепой. Он в жизни все видит, с этим сталкивается. Если он видит не в театре, не значит, что не задумывается. Хочется найти пьесу веселую, легкую, но умную, глубокую. Она еще должна разойтись хорошо на актеров. Для каждого актера должна быть роль такая, которая поможет ему подняться на новую ступень. Это сложно, но очень интересно.

Сейчас мы работаем над комедией Бранислава Нушича “Доктор философии». Это одна из таких пьес, на которые нашему театру стоит опереться. Мы прошли разведку умом и действием. Драматургия легкая, веселая, можно хорошо отдохнуть, но она не лишена глубины и требует интеллектуального восприятия. Надеемся, что это будет интересная премьера нового сезона.

Расскажите о последней премьере?

— У каждой пьесы своя история. Совершенно гениальная пьеса Нины Садур «Ехай». Когда взяли ее в работу, я чувствовала, что работа будет очень сложной. Но это как правило, не служит тормозом. Лучше пусть будет серьезный материал, и мы в нем набьем шишек, чем мы какую-то легкую вещь поставим и всем понравится. Такой пьесой оказалась «Ехай». Сначала мы ее сделали как эскиз. Воспользовались тем, что автор была в гостях в Новосибирске и пригласили ее. Слушали ее рассуждения, беседовали. И на этом все остановилось. Но через какое-то время нам захотелось к ней вернуться, и мы поставили по ней полноценный спектакль. Недавно съездили на всероссийский фестиваль в Пермский край и приехали с наградой за лучшую режиссуру.

— В одном из интервью театральный режиссер Галина Волчек сказала, что по ее жизни театр проехался бульдозером…А как на вашей жизни отражается служение театру?

— Я ее понимаю. Я человек разносторонний, хочется заниматься не только театром. Но театр как будто бы ревнует, не терпит малейшего намека на предательство. Стоит мне чем-то заняться параллельно, чему-то отдать частицу своего внимания, и все начинает сыпаться. Уходит земля из-под ног. Если ты занимаешься только театром, тогда у тебя что-то получается. Даже на прогулку куда-нибудь сходить, это как будто отвлечься.

Я очень благодарна тем людям, которые мне доверяют и идут вместе со мной. Они не только тратят свое личное время, но и душевные силы. Благодаря им получается творить. У нас в театре объединились люди разных поколений. Старейший актер Бердска — Анатолий Воронков, Нина Тотмянина –наша гордость. Она может великолепно играть, и мы не узнаем, что у нее высокая температура. Молодые актеры пришли недавно, но на за ними стоит такая перспектива… Когда смотришь на коллектив, задумываешься, что держит их вместе? На сцене что самое главное? Партнер! Ощущение партнерства – это как в одной лодке проплыть во время шторма.

Миссия театра — учить думать, чувствовать, размышлять. Эта такая же потребность, как читать книгу, слушать музыку, любоваться красотой, размышлять над жизнью. Со временем будут меняться люди, потребности, будет меняться театр. Но в центре будет оставаться человек. Его чувства, переживания. Это вечно.

Автор видео Елена Белоусова

