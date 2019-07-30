Отекают ноги: ложитесь после работы и поднимите их вверх, полностью расслабив

Распространенный стереотип о том, что каждому человеку нужно выпивать в день около трех литров воды, давно уже опровергнут. Пейте жидкости столько, сколько требует организм

В первую очередь необходимо понять, почему стали отекать ноги. Причиной этому может послужить не только физическая нагрузка, но и проблемы со здоровьем. Помните, что отек — это скопление жидкости в клетках организма. В течение дня старайтесь следить за употреблением количества воды. Распространенный стереотип о том, что каждому человеку нужно выпивать в день около трех литров воды, давно уже опровергнут. Пейте жидкости столько, сколько требует организм. Если хочется много воды, принимайте параллельно мочегонные препараты. Одним из таких является настой на травах «Лебедушка».

Также необходимо следить за тем, как и на чем вы сидите. Избегайте очень мягких кресел или стульев с низкой посадкой. Не принимайте позу «нога на ногу» – так вы передавливаете кровеносные сосуды и вены в ногах.

Обратите внимание на обувь

Что касается обуви, то она должна быть сделана из натурального материала. Синтетическая обувь провоцирует обильное потоотделение ступней, что также влияет на здоровье конечностей. Если вы работаете в помещении, то в холодное время года у вас должна быть дышащая сменная обувь. Вообще, любая обувь не должна передавливать ноги. Женщинам не следует злоупотреблять ношением высоких каблуков. Туфли на такой подошве дают большую физическую нагрузку на позвоночник и венозную систему ног. Именно поэтому после долгого ношения обуви на высоком каблуке чувствуется сильнейшая усталость в голени и подошве.

Варикоз и отеки

Ноги могут отекать и из-за избыточного веса и беременности, поскольку идет двойная нагрузка на опорно-двигательную систему. За здоровье ног отвечает и сердечно-сосудистая система. Какие-либо серьезные нарушения в ней мгновенно отразятся на состоянии икр и стоп.

«Бичом» женских ног давно уже является варикозное расширение вен. Сам варикоз имеет четыре стадии развития. На первой стадии сброс венозной крови еще не нарушен, и варикоз развивается под кожей. Во вторую стадию вены становятся уже видны под кожей. Третья стадия характеризуется вздутыми венами с нарушением сброса крови. На четвертой стадии появляются тромбы и венозные язвы на коже.

Отеки делятся на виды в зависимости от их происхождения. Застойные отеки характеризуются истончением сосудистых стенок и возникновением давления в капиллярах, вследствие чего отток крови в ногах происходит в хаотичном направлении, способствуя слеплению бляшек и образованию тромбов. «Молочные» отеки возникают при запущенном варикозе, когда кожа на ногах белеет, становится туго натянутой и начинает «гореть» в проблемном месте. Такие отеки сопровождаются еще и сильной болью. Причина их развития – закупорка вен и сосудов. Синие отеки еще опаснее молочных. Характеризуются так же, но вдобавок к перечисленным симптомам появляется уплотнение в коже. Из-за гипоксии сосуды не получают должного питания, кожа холоднеет и на ней могут появляться трофические язвы и гнойные волдыри.

Проконсультируйтесь с врачом

На сегодняшний день медицина достигла значительных результатов в области борьбы с отеком ног и варикозным расширением вен. Способы лечения доступны каждому человеку. Средства продаются в аптеке, некоторые клиники отдельно специализируются на лечении ног. В аптеке можно приобрести лечебные чулки, мази и кроворазжижающие таблетки (аспирин). Конечно, стоит предварительно обратиться к врачу и проконсультироваться, прежде чем начинать лечение. В первую очередь, необходимо сдать анализы крови, анализ на гормоны и проверить сердечнососудистую систему. Лекарства для ног должны содержать флевотоники, основаные на растительных компонентах, и венотоники, стимулирующие правильную работу вен и регулирующие циркуляцию крови.

Услуги, которые предлагают частные клиники – это лазерная коагуляция и хирургическое вмешательство на последних стадиях заболевания.

Несколько советов

Уделите несколько минут ногам после работы – поднимите их вверх, полностью расслабив. Принимайте ванночки для ног с различными лечебными маслами. Обязательно меняйте ежедневно носки или колготки. Можно периодически делать массаж, и обязательно включите в свой рацион питания продукты с высоким содержанием калия, исключив холестериновые продукты, чрезмерное употребление сладкого и соленого.

Пусть пешие прогулки доставляют вам только удовольствие!