Погряз в долгах: Можно ли законно списать долги по займам и кредитам, что делать, если нет денег, а платить надо?

Реклама предлагает воспользоваться бесплатными консультациями, на которых «консультанты» уверяют граждан, что взятые у банка деньги можно попросту не возвращать.

Обещание законно списать долги – обман или нет?

Можно ли законно списать долги по займам и кредитам, что делать, если нет денег, а платить надо, и как отличить юристов от обычных мошенников. Отвечают юристы Центра правовой помощи КИРПИКОВ И ПАРТНЕРЫ:

Из-за продолжающегося экономического кризиса у многих россиян возникли неисполненные денежные обязательства перед кредитными и микрофинансовыми организациями. На этом фоне как грибы после дождя стали появляться антиколлекторские агентства, предлагающие «законно списать долги» гражданам, имеющим непогашенные или просроченные займы и кредиты.

Объявления с подобными обещаниями расклеены на столбах, остановках общественного транспорта и размещены в сети «Интернет». В них должникам обещают «золотые горы» – расторгнуть кредитный договор с банком, списать все проценты, штрафы, неустойки и даже сумму основного долга. Но для этого требуется заключить договор, выдать доверенность и ежемесячно оплачивать услуги агентства.

Реклама предлагает воспользоваться бесплатными консультациями, на которых «консультанты» уверяют граждан, что взятые у банка деньги можно попросту не возвращать. Поддавшись на щедрые посулы «консультантов», люди, не видя выхода из кредитной кабалы, подписывают договоры с сомнительными фирмами и легко расстаются с последними деньгами. Но действительно ли можно законно списать долги?

В соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежную сумму (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи.

Если заемщик не соблюдает график платежей по кредиту, предусмотренный кредитным договором, банк в принудительном порядке может взыскать с должника сумму основного долга, проценты за пользование кредитом, а также неустойку, предусмотренную договором. В этой связи рекламные объявления с обещаниями «законно списать долги» по кредитам и с призывами «не платить банкам законно» являются ни чем иным как обманом.

Зачастую обещания «законно списать долги» даются лицами, не имеющими юридического образования. Единственная их цель – получение денежных средств путем фактического введения заемщиков в заблуждение относительно своих возможностей при оказании такого рода услуг. Граждане никогда не обращавшиеся за юридической помощью и не знающие, как действовать в подобной ситуации, легко попадаются на удочку мошенников.

Как показывает практика, услуги антиколлекторских агентств сводятся к направлению в кредитную организацию заявления о расторжении кредитного договора с заемщиком на основании «существенного изменения обстоятельств». Однако банки такие требования игнорируют, а в суде дела по искам о расторжении кредитного договора оборачиваются против доверившихся антиколлекторам заемщиков.

Следует знать, что заемщик не может изменить или расторгнуть кредитный договор из-за изменения финансового положения. В результате обращения в антиколлекторские агентства приводят к потере времени и росту суммы долга из-за штрафов и пеней, усугубляя и без того проблемную финансовую ситуацию заемщиков. Единственный законный способ избавиться от задолженности по кредиту – это банкротство.

Впрочем, и тут не все гладко. Вопреки бытующему мнению, что при банкротстве списываются абсолютно все долги, это не так. Арбитражный суд вправе отказать в освобождении должника от обязательств, если установит, что при получении кредита гражданин действовал незаконно. В частности, предоставил банку заведомо ложные сведения при заключении договора (см. Банкротство не освобождает от долгов?).

Банкротство гражданина влечет за собой последствия. По завершении процедуры банкротства в течение 5 лет гражданин не имеет право брать кредиты и займы, не указывая статус банкрота. Помимо этого, на протяжении этих же 5 лет гражданин не сможет повторно обратиться в суд с заявлением о банкротстве, а в случае если он повторно будет признан банкротом, правило об освобождении от долгов не применяется.