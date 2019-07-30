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Дом / Общество

Собственник платит за вывоз мусора только по адресу, где образуются отходы

14:20 30.07.2019 Фото: pixabay.com
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При наличии нескольких объектов недвижимости, собственник не обязан платить за вывоз мусора дважды, поскольку образование отходов происходит только по месту его проживания.

Собственник платит за вывоз мусора только по адресу, где образуются отходы
Собственник жилого дома, квартиры обязан заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО

Сюжет: Мусорная реформа

Собственник платит за вывоз мусора только по адресу, где образуются отходы

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Обязан ли собственник двух жилых помещений, в одном из которых проживает только в летний период, вносить плату за вывоз мусора по двум адресам? Отвечают юристы Центра правовой помощи КИРПИКОВ И ПАРТНЕРЫ:

Согласно требованиям статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники и наниматели жилых помещений несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Собственник жилого дома, квартиры обязан заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО. Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются транспортирование, обезвреживание и захоронение таких отходов. То есть к обязанностям собственника жилого помещения отнесено заключение договора на вывоз мусора.

Договор на оказание услуг по вывозу мусора
В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156, договор на оказание услуг по вывозу мусора заключается между потребителем и региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются соответствующие отходы.

Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по вывозу мусора, в соответствии со схемой обращения с отходами. Складирование отходов осуществляется в контейнеры, бункеры, пакеты или иные емкости, предоставленные региональным оператором.

Плата за несколько объектов недвижимости
Порядок оплаты вывоза мусора регламентируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства России от 06.05.2011 N 354. Тарифы за ТКО утверждаются региональным органом тарифного регулирования.

Исходя из приведенных положений собственник, владеющий двумя и более объектами недвижимости, должен вносить плату за ТКО только по адресу, где образуются отходы. Таким образом, собственник не обязан платить за вывоз мусора дважды, поскольку образование отходов происходит только по месту его проживания.

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